Великолепный прозрачный суп с куриными фрикадельками — идеальный вариант

1) Самый «долгоиграющий» ингредиент у нас морковь, потому с неё и начнем. В зависимости от размера режете её целую на кольца в 5-8 мм или сперва вдоль пополам.

2) Мелко рубим 3 зубчика чеснока и луковицу.

3) На оливковом масле в кастрюле обжариваем половину лука и чеснок до уверенной румяности.

4) Как только дождались нужного момента — заливаем куриный бульон и закидываем морковь. Если бульона нет — лейте просто холодную воду и какие-нибудь специи и травы.

5) Приступим к фрикаделькам. Оставшиеся 2 зубчика чеснока выдавливаем в миску. Если такого гаджета у вас нет — просто очень мелко нарежьте. Туда же добавляем оставшийся лук, острый перец и мускатный орех. Следом фарш, всё хорошо перемешиваем.

6) Смочите руки в холодной воде и формируйте из полученного фарша маленькие шарики в 1 см диаметром.

7) Когда вода начнёт закипать, убавьте огонь и забрасывайте тефтельки. Старайтесь погружать их в разные места кастрюли, так они не слипнутся между собой и быстрее схватятся. Очень быстро они всплывут.

Теперь всё просто — иногда снимайте пенку ложкой с поверхности супа. Без фанатизма) Периодически ножом прокалывайте морковь. Как только она стала достаточно мягкой для вас, засыпайте горошек.

9) Варите ещё минуты 2 и выключайте огонь. Накройте крышкой и дайте постоять супу минут 20. Подавайте со свежим хлебом, идеально — грубые куски батона.

Приятного аппетита!