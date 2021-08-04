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Тот самый рецепт маринованных огурчиков из Рязани. Простой рецепт вкусных и хрустящих огурчиков

Один из самых любимый рецептов. Благодаря простоте исполнения и небольшому набору дополнительных продуктов, огурцы не теряют своего свежего вкуса и аромата, они остаются плотненькими и хрустящими.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы;

вода, 1 л;

соль, 2 ст.л;

сахар, 1 ст.л;

зелень и листья, зонтики укропа;

чеснок по 3 зубчика в банку.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и заливаем чистой, холодной водой на несколько часов.

Совет: я всегда беру небольшие, плотные огурчики, такой «закусочный» вариант.

Укладываем в банки огурцы, заливаем кипятком и накрываем крышками. Оставляем на 10 минут. Сливаем.

Тот самый рецепт маринованных огурчиков из Рязани. Простой рецепт вкусных и хрустящих огурчиков

Для рассола вымериваем на 1 литр воды соль и сахар – исходите из количества банок с огурцами.

В кипящей воде растворяем соль и сахар, доводим до кипения.

Заливаем маринад в банки, в каждую добавляем уксус 70 %, 1 ч.л.

Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до полного остывания.

Тот самый рецепт маринованных огурчиков из Рязани. Простой рецепт вкусных и хрустящих огурчиков

Консервацию храним в подвале или в кладовке.

Когда открываешь такую баночку огурчиков, сразу появляется приятный, пряный аромат, закуска просто идеальная, овощи хрустящие и плотные.

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