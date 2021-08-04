Тот самый рецепт маринованных огурчиков из Рязани. Простой рецепт вкусных и хрустящих огурчиков

Один из самых любимый рецептов. Благодаря простоте исполнения и небольшому набору дополнительных продуктов, огурцы не теряют своего свежего вкуса и аромата, они остаются плотненькими и хрустящими.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
огурцы;
вода, 1 л;
соль, 2 ст.л;
сахар, 1 ст.л;
зелень и листья, зонтики укропа;
чеснок по 3 зубчика в банку.
Процесс приготовления
Огурцы промываем и заливаем чистой, холодной водой на несколько часов.
Совет: я всегда беру небольшие, плотные огурчики, такой «закусочный» вариант.
Укладываем в банки огурцы, заливаем кипятком и накрываем крышками. Оставляем на 10 минут. Сливаем.
Для рассола вымериваем на 1 литр воды соль и сахар – исходите из количества банок с огурцами.
В кипящей воде растворяем соль и сахар, доводим до кипения.
Заливаем маринад в банки, в каждую добавляем уксус 70 %, 1 ч.л.
Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до полного остывания.
Консервацию храним в подвале или в кладовке.
Когда открываешь такую баночку огурчиков, сразу появляется приятный, пряный аромат, закуска просто идеальная, овощи хрустящие и плотные.
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