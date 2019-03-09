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Вареники с картошкой — Вы влюбитесь в это тесто для вареников

Вареники с картошкой — Вы влюбитесь в это тесто для вареников

Вареники с картошкой на заварном тесте, с которым очень просто и приятно работать.

 

Такое тесто не рвется и не разваривается, хорошо держит начинку, и само по себе получается вкусным. Вареники — это всегда просто, быстро, доступно и вкусно. А этот рецепт теста для вареников — просто находка!

Тесто:

Мука — 280-320 гр

Вода (горячая) — 100 мл

Сливочное или растительное масло — 30 гр

Соль — 0,5 ч.л.

Яйцо — 1 шт.



Начинка:

Картофель — 500 гр

Соль — по вкусу

Сливочное масло — 50 гр

Поджарка:

Бекон или сало — 70-100 гр

Лук — 1 шт (180 гр)

Пошаговый видео-рецепт:

1. Для теста: добавляем соль и масло в воду, перемешиваем, всыпаем часть муки, добавляем яйцо (при добавлении яйца все делаем очень быстро, чтобы яйцо не сварилось), замешиваем мягкое эластичное тесто. Муки может понадобится чуть меньше или чуть больше, все зависит от размера яйца и от качества самой муки. Месим тесто 5 минут. Оставим отдыхать на 30 минут.

2. Картофель отварим в подсоленной воде до готовности. Добавим сливочное масло, хорошо разминаем толкушкой до однородности. Даем начинке полностью остыть. В картофель по желанию можно добавить обжаренный лук, сало, грибы и т.д., уменьшив при этом количество картофеля, чтобы общее количество начинки было около 500 гр.

3. Для поджарки на холодную сковороду выкладываем бекон или сало и жарим на медленном огне, чтобы вытопить побольше жира. Потом добавляем нарезанный кубиками лук и жарим до золотистости.

4. Отдохнувшее тесто раскатываем в пласт толщиной 3 мм. При помощи стакана или блюдца вырезаем круги. Диаметр моего стакана 9 см. Можно делать вареники и поменьше. У меня получилось 22 больших вареника.

5. Выложить 1 ч.л. с горкой начинки по центру заготовки из теста, на ту сторону, которая соприкасалась со столом, она не заветрена, поэтому края будут очень хорошо защипываться. Тщательно скрепляем края теста, формируя вареник.

6. Выкладываем вареники в кипящую подсоленную воду (на 2 л воды — 1 ч.л. соли) и очень аккуратно размешиваем, чтобы не пристали. После того как они всплывут, варим 3 минуты.

7. В готовые вареники добавляем поджарку и перемешиваем.

Приятного аппетита!

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