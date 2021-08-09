Открыли и съели банку за один присест. Помидоры, как из бочки: пальчики оближешь на зиму

Рецепт такой заготовки всегда просят у меня те, кто впервые пробует томаты. Они получаются такими, как из бочки, слегка кисловатыми, сладкими и остренькими.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 1 кг;

сладкий перец, и лук по1 шт;

острый перец по вкусу;

морковь, 1 шт;

петрушка или кинза, хороший пучок;

чеснок, 6 зубчиков;

хмели сунели, 1 ч.л;

перец, 0.5 ч.л;

масло растительное, 50 мл;

уксус 9 %, 30 мл;

соль, 1 ст.л;

сахар, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Для этого рецепта лучше выбирать очень мясистые и спелые, но с плотной кожурой томаты – так они останутся целыми дольками и не превратятся в кашу во время тепловой обработки.

Лук режем кубиками.

Морковь трем на крупной терке или на терке для корейской моркови.

Обжариваем лук на растительном масле до золотистости.

Томаты режем на две части, отрезая попку. Крупные плоды разрезаем на 4 дольки.

Сладкий перец режем кубиком.

Совет: острого перчика достаточно половину стручка, но если любите острее, берите целый и мелко режьте.

Зелень берите по вкусу и режем.

Смешиваем томаты с морковью, сладким и острым перцем, зеленью, чесноком (по вкусу берите), лук вместе с маслом.

Солим и перчим, сыпем сахар и хмели-сунели, вливаем уксус, перемешиваем.

Оставляем на 2 часа и периодически перемешиваем.

Раскладываем салат в банки, заливаем маринадом.

Накрываем крышками и ставим банки в кастрюлю на полотенце.

Наливаем теплую воду по плечики банок.

Стерилизуем с момента закипания воды в кастрюле в течение 15 минут.

Закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем до остывания.

Храним банки в подвале или в кладовке.

Открыв такую баночку, вы сразу ощутите аппетитный аромат, вам сразу захочется попробовать эти маринованные помидорки с морковью и луком.