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Домашняя запечённая ветчина. Мясное изделие своими руками

Домашняя запечённая ветчина готовится очень быстро, а на вкус получается очень вкусной и нежной.

Домашняя запечённая ветчина: ингредиенты

Домашняя запечённая ветчина

  1. Свиная ветчина – 1 кг. (один килограмм)
  2. Горчица в зёрнах – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  3. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  4. Специи для мяса – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  5. Перец
  6. Соль

Способ приготовления:

  • В холодной воде замочите свежее мясо и добавьте столовую ложку соли. Оставьте в прохладном месте на 2-4 часа. Выньте из воды.
  • Натрите специями для мяса и солью. Длинным тонким ножом сделайте отверстие по центру ветчины. Не вынимая нож, в это отверстие всуньте почищенную морковь. Ветчину смажьте «французской» горчицей в зёрнах.
  • Мясо крепко обвяжите ниткой и выложите в связанный рукав. Рукав сверху проткните зубочисткой в нескольких местах.
  • Ветчину минимум на сутки оставьте мариноваться в холодильнике.
  • Затем запекайте мясо в этом рукаве примерно 1 час 30-50 минут при температуре 200 градусов. Выньте из духовки и сразу разрежьте рукав.
  • Дайте ветчине остыть и выньте из рукава.

Домашняя запечённая ветчина — мягкая и невероятно вкусная.

Домашняя запечённая ветчина. Мясное изделие своими руками 2

Готовьте на здоровье!

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