Домашняя запечённая ветчина. Мясное изделие своими руками

Домашняя запечённая ветчина готовится очень быстро, а на вкус получается очень вкусной и нежной.
Домашняя запечённая ветчина: ингредиенты
- Свиная ветчина – 1 кг. (один килограмм)
- Горчица в зёрнах – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Специи для мяса – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- В холодной воде замочите свежее мясо и добавьте столовую ложку соли. Оставьте в прохладном месте на 2-4 часа. Выньте из воды.
- Натрите специями для мяса и солью. Длинным тонким ножом сделайте отверстие по центру ветчины. Не вынимая нож, в это отверстие всуньте почищенную морковь. Ветчину смажьте «французской» горчицей в зёрнах.
- Мясо крепко обвяжите ниткой и выложите в связанный рукав. Рукав сверху проткните зубочисткой в нескольких местах.
- Ветчину минимум на сутки оставьте мариноваться в холодильнике.
- Затем запекайте мясо в этом рукаве примерно 1 час 30-50 минут при температуре 200 градусов. Выньте из духовки и сразу разрежьте рукав.
- Дайте ветчине остыть и выньте из рукава.
Домашняя запечённая ветчина — мягкая и невероятно вкусная.
Готовьте на здоровье!
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