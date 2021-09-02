Домашняя запечённая ветчина. Мясное изделие своими руками

Домашняя запечённая ветчина готовится очень быстро, а на вкус получается очень вкусной и нежной.

Домашняя запечённая ветчина: ингредиенты

Свиная ветчина – 1 кг. (один килограмм) Горчица в зёрнах – 1 ст. л. (одна столовая ложка) Морковь – 1 шт. (одна штука) Специи для мяса – 1 ч. л. (одна чайная ложка) Перец Соль

Способ приготовления:

В холодной воде замочите свежее мясо и добавьте столовую ложку соли. Оставьте в прохладном месте на 2-4 часа. Выньте из воды.

Натрите специями для мяса и солью. Длинным тонким ножом сделайте отверстие по центру ветчины. Не вынимая нож, в это отверстие всуньте почищенную морковь. Ветчину смажьте «французской» горчицей в зёрнах.

Мясо крепко обвяжите ниткой и выложите в связанный рукав. Рукав сверху проткните зубочисткой в нескольких местах.

Ветчину минимум на сутки оставьте мариноваться в холодильнике.

Затем запекайте мясо в этом рукаве примерно 1 час 30-50 минут при температуре 200 градусов. Выньте из духовки и сразу разрежьте рукав.

Дайте ветчине остыть и выньте из рукава.

Домашняя запечённая ветчина — мягкая и невероятно вкусная.

Готовьте на здоровье!