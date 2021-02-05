Блюда из свинины: 9 вкуснейших блюд из свинины для сытного ужина

1. Блюда из свинины: Отбивные из свинины в кляре

Приготовить вкусное блюдо из свинины не сложно. Главное, чтобы оно получилось сочным и мягким. У нас будет чесночный кляр, такое вы точно еще не пробовали!

Берем следующие ингредиенты:

400 (четыреста) гр — свинины 3 (три) шт — яиц 100 (сто) гр — муки соль и черный молотый перец по вкусу 1 (один) зубчик — чеснока

Рецепт приготовления:

Нарежьте свинину на проционные куски. Отбейте их при помощи кухонного молоточка

Теперь займемся кляром. Взбейте яйца венчиком, добавьте соль и перец. Чеснок измельчите и добавьте к взбитым яйцам

Отбивные обваляйте в муке с двух сторон. Затем опустите их в кляр. Отправьте обжариваться наши отбивные на сковороду с растительным маслом с двух сторон, до золотистой корочки

Спешите отведать блюдо из свинины на второе!

2. Свинина в рукаве

На самом деле существует огромное количество вкусных блюд из свинины. Сегодня же, я предлагаю вам приготовить свинину в рукаве. Быстро, просто, и невероятно вкусно!

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 (один) кг — свинины специи по желанию 1 (одна) ст. ложка — соли 1 (одна) шт — рукава

Способ приготовления:

Промойте свинину, и высушите бумажным полотенцем. После чего кусок мяса хорошенько посыпьте специями. И посолить не забудьте

И посолить не забудьте Возьмите рукав, и отрежьте себе нужного размера, поместите в него кусок мяса. Завяжите с двух сторон клипсами, которые идут в наборе. Отправьте рукав со свининой на противень, затем в предварительно разогретую духовку до 200 градусов. Запекайте сорок минут, по истечении этого времени, сверху рукава прорежьте отверстие и выньте через него свинину. Внизу вы увидите сок, выделившийся во время готовки. Выложите мясо на блюдо и полейте этим соком. Это наш соус, такой ароматный и вкусный! Нарежьте свинину порционными кусочками и угощайтесь!

Это блюдо из свинины на второе получается очень нежным, аппетитным! Отличный вариант для праздничного стола! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

3. Свинина по-французски с картошкой и помидорами в духовке

Подготовим следующие ингредиенты:

400 (четыреста) гр — свинины 3 (три) шт — лука 100 (сто) гр — твердого сыра 3 (три) шт — варенного картофеля 1 (одна) шт — помидор 2 (две) ст. ложки — растительного масла 4 (четыре) ст. ложки — йогурта или майонеза соль, паприка и перец чили — по вкусу

Способ приготовления блюда из свинины на второе:

Свинину тщательно промойте, высушите бумажным полотенцем. Нарежьте мясо на порционные кусочки. Обмажьте специями, солью

Лук нарезать полукольцами, и слегка обжарьте на растительном масле

Картофель очистите и нарежьте пластинами

Противень смажьте растительным маслом, выложите картофель. Посолите

На картофель выложите отбивные, сверху выложите обжаренный лук

Помидоры нарежьте круглишками. И положите поверх лука

Намажьте майонезом

Посыпьте тертым сыром и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 55 минут

Подавайте блюдо с овощами. Можно к нему приготовить любимый соус. Например, горчично — медовый соус.

2 столовых ложки горчицы;

1 столовая ложка меда;

1 столовая ложка винного уксуса;

5 столовых ложек оливкового масла.

Все ингредиенты перемешать венчиком. Соус должен приобрести консистенцию жидкого майонеза.

4. Свиная шея, запеченная в духовке

Блюда, приготовленные из свиной шеи получаются очень вкусными! Это блюдо будет пропитано ароматами чеснока и трав! Это мясо можно кушать как в горячем, так и в холодном виде!

Требуемые ингредиенты:

700 (семьсот) гр — свиной шеи 2 (две) ст. ложки — соевого соуса 2 (две) ст. ложки — оливкового масла 1 (одна) ч. ложка — сухих итальянских трав 1 (одна) ч. ложка — сухого молотого чеснока пол ч. ложки — черного молотого перца 1 (одна) шт — лука

Пошаговый рецепт приготовления:

Оливковое масло, чеснок, соевый соус, черный молотый перец и травы смешать

лук нарезать полукольцами

Мясо промыть, высушить и выложить в посуду. Добавить к нему лук и залить маринадом

Мясо натереть маринадом со всех сторон, и луком. Накрыть посуду и оставить мариноваться два часа

Затем выложить свиную шею, замаринованную, с луком, в рукав, закрепить с обеих сторон и отправить запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на полтора часа.

Скорее наслаждайтесь этим невероятно вкусным блюдом! Как видите, не так сложно приготовить блюдо из свинины на второе! Отличный вариант для торжества!

5. Блюда из свинины: Запеченный свиной окорок

Сначала маринуем окорок, потом запекаем, и получаем нежнейшее мясо! Приготовить вкусное блюдо из свинины — легко! Его можно есть как в горячем, так и в холодном виде! Подавать будем с горчичным соусом! Пальчики оближешь!

Требуемые ингредиенты:

4 (четыре) ст. ложки — оливкового масла 1200 гр — свиного окорока 1 (одна) ч. ложка — морской соли 5 (пять) зубчиков — чеснока 1 (одна) ст. ложка — зерновой горчицы 1/4 ч. ложки — черного молотого перца

Пошаговое приготовление:

Мясо промойте и обсушите бумажным полотенцем. Чеснок измельчите и смешайте его с горчицей, перцем, маслом и солью

Натрите окорок этой смесью и отправьте в холодильник, мариноваться на сутки

По истечении указанного времени, заверните кусок в фольгу, достаточно плотно, чтобы сок не вытек

Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на час и пятнадцать минут. За 10 минут до окончания приготовления, раскройте фольгу, тем самым мясо подрумянится. Также польете мясным соком, для наибольшей сочности!

Насладитесь этим замечательным блюдом из свинины на второе!

6. Рецепт поджарки из свинины

Поджарка из свинины — невероятно вкусно. К тому же, это универсальное вкусное блюдо из свинины. Подавать можно с любым гарниром! Обязательно приготовьте по данному рецепту!

Итак, ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — мякоти свиного мяса 1 (одна) шт — моркови 2 (две) шт — лука 1 (одна) шт — болгарского перца специи для шурпы соль по вкусу растительное масло

Пошаговый рецепт приготовления:

Мясо тщательно промойте и нарежьте средними кусочками. разогрейте растительное масло на сковороде и начните обжаривать мясо до появления золотистой корочки

Морковь натрите на терке

Лук нарежьте полукольцами

Добавьте овощи обжариваться к мясу

Затем добавьте нарезанный соломкой болгарский перец, налейте немного воды, накройте сковороду крышкой и томите на медленном огне минут пятьдесят, до готовности мяса. Посолите, поперчите, добавьте специи и томите еще 15 минут

Блюдо из свинины на второе получилось очень нежным, сочным! Порадуйте своих родных таким замечательным блюдом! Подавать с рисом, картофельным пюре и макаронами.

7. Свиные ребрышки в гранатовом соусе

Мясо в кисло — сладком соусе, пальчики оближешь! Даже самые заядлые гурманы, оценят его достоинству! Приготовить вкусное блюдо из свинины не так сложно, если знать все тонкости. Прошу в мой рецепт!

Понадобятся следующие ингредиенты:

500 (пятьсот) мл — гранатового сока 2 (две) ч. ложки — крахмала пол штуки лимона 1 (один) кг — свиных ребрышек перец, соль и сахар по вкусу пол штуки граната

Рецепт приготовления:

Ребра посолите, поперчите, и замаринуйте в половине количества гранатового сока

после чего выложите их на противень и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на полтора часа

Займемся гранатовым соусом для мяса. В крахмал, тонкой струей налейте сто грамм гранатового сока, и тщательно мешайте

Как только получите однородную массу, вылейте полученную смесь в оставшийся гранатовый сок, там у вас останется 150 мл, отправьте на газ, и нагрейте соус, постоянно помешивая

Как только соус загустеет, выдавите лимон, добавьте немного сахара, и зерна граната. Закипит соус — значит готов

Готовые свиные ребра пропитайте соусом и подавайте к столу это изысканное блюдо!

Получилось блюдо вкусным, красивым и невероятно аппетитным! Отличный вариант для праздничного стола! На здоровье! К свиным ребрам подойдет отлично — пиво! Как раз, отличный вариант закуски для вечеринки с друзьями! От вашего угощения все будут в полном восторге!

8. Рулет из свиной рульки

Оригинальное блюдо из свинины на второе. Отличный вариант для холодной закуски. Рулет получается очень ароматным, вкусным. Для праздников — самое то! Рецепт не сложный, поэтому обязательно попробуйте приготовить!

Требуемые ингредиенты:

1 (одна) шт — свиной рульки Свежая петрушка Моль и черный молотый перец Зеленый лук Молотая паприка 4 (четыре) зубчика — чеснока 1 (одна) шт — лука

Рецепт приготовления:

Свиную рульку хорошенько промойте, кожу поскоблите при помощи ножа. Затем нужно сделать надрез, удалить кость. Посолить, поперчить, присыпать паприкой, и втереть специи руками. Присыпать измельченным чесноком, выложить зелень прям на рульку

Свернуть рульку рулетом, связать прочным шпагатом, либо же веревкой

Лук нарежьте полукольцами. Выложите в рукав для запекания лук, потом рулет сверху, закрепите хорошенько. Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса. Затем уменьшите до 170 градусов духовку, и запекайте еще полтора часа.

Ваши домочадцы и гости будут в полном восторге от такого аппетитного, вкусного блюда! Можно есть просто в виде бутерброда, с белым, черным хлебом. Для любителей чеснока, можно посыпать кусочек рулета измельченным чесноком. Получается очень вкусно. Также сюда подойдет горчично-медовый соус! Куча вариаций. Выбирайте все самое вкусное и полезное! На здоровье! Кстати, приготовление такой рульки будет под силу даже начинающей хозяюшке! Так что, смело беритесь и готовьте, следуя всем рекомендациям, выше! Удачи!

9. Сочная запеченная свинина

Будем запекать мясо в рукаве. Таким методом, оно получится мягким, сочным. Этот рецепт я вам предоставляю от самого Эктора Хеминес — Браво, знаменитого повара. Порадуйте своих родных и близких таким изысканным блюдом! Ведь на самом деле, зная все тонкости, приготовить вкусное блюдо из свинины не так сложно! Прошу убедиться в этом!

Итак, нам понадобятся:

Полтора кг — мякоти свинины 3 (три) ст. ложки — специй. Это могут быть: семена французской горчицы, сухой измельченный лук, молотая паприка, измельченный лавровый лист, молотый мускатный орех, перец чили, корень хрена, эстрагон, кумин, сухой измельченный чеснок, соль, черный молотый перец) 1 (одна) ст. ложка — картофельного крахмала 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла Пол стакана красного вина

Рецепт приготовления:

Свинину промойте под проточной водой и обсушите

Специи для мяса смешайте с крахмалом, добавьте к ним оливковое масло, перемешайте

Натрите мясо получившейся смесью, и на часа четыре отпраьте в холодильник. Оно замаринуется

Духовку разогрейте до 190 градусов. Свинину положите в рукав для запекания, налейте в него вино, крепко завяжите, встряхните, положите на противень и запекайте полтора часа. После запекания разрежьте рукав, слейте сок и мясо достаньте

Процедите получившийся сок, уварите раза в два на среднем огне. Это будет соус к нашей свинине.

Блюда из свинины на второе, всегда являются беспроигрышным вариантом на праздничном столе! Равнодушных, ни среди родных, ни среди гостей — точно не будет! Обязательно приготовьте по этому рецепту! На здоровье!