Чудо хлеб с сыром, чесноком и зеленью: так вы еще не готовили

Такого рецепта у вас точно еще не было – это не просто чудо хлеб с сыром, чесноком и зеленью: это бомба!

Ароматный, воздушный хлеб будет по душе и взрослым, и деткам. Сколько его не приготовишь – всегда мало! Сметается со стола за минуты! Остаются только воспоминания о хрустящей красивой корочке и сырном теплом мякише!

Состав продуктов

Для теста

пшеничная мука – 300 грамм,

молоко – 180 миллилитров,

сухие дрожжи – 5 грамм,

сахар – 10 грамм,

соль – по вкусу,

масло растительное для промазывания форм.

Для намазки хлебушка

сыр Моцарелла – 250 грамм,

масло сливочное – 30-35 грамм,

чеснок и петрушка – по вкусу,

яичный желток – 1 штука,

соль – 1/2 чайной ложки.

Чудо хлеб с сыром, чесноком и зеленью: пошаговый процесс приготовления

В теплое молоко, примерно 38 градусов, всыпать сахар и сухие дрожжи. Хорошо перемешать и оставить на 5-7 минут, чтобы дрожжи «подошли».

Просеять пшеничную муку в миску, добавить соль. В центре сделать углубление и влить туда молоко с дрожжами. Замесить руками тесто. Когда тесто соберется в ком, перенести его на разделочную доску или стол, и продолжать вымешивать. Тесто станет гладким и эластичным. Миску слегка смазать растительным маслом, положить туда комок теста. Закрыть пищевой пленкой. Таким образом тесто у нас должно «подойти» и увеличиться в объеме примерно в два раза. Пока тесто подготавливается, мы будем делать так называемую намазку для нашего хлебушка. В мягкое сливочное масло добавить желток, раздавленный чеснок, нарезанную зелень, соль и можно еще добавить орегано: но это уже по вашему усмотрению. Все хорошенько перемешиваем. Приготовить лист, на котором будем выпекать наш хлеб. Накрыть его пергаментной бумагой и смазать растительным маслом. Совет. Может обойтись и без бумаги: просто смазать противень специальной антипригарной эмульсией – и ничего не подгорит. Выкладываем туда тесто. Руками вытягиваем тесто так, чтобы у нас получилась равномерная лепешка, диаметром примерно 25 сантиметров. Сверху лепешки очень острым ножом или лезвием делаем продольные, а потом и поперечные надрезы, расстояние между которыми 2 сантиметра. Кулинарной кистью наносим намазку на всю поверхность лепешки, следим, чтобы намазка попала и внутрь надрезов. С помощью ножа, осторожно, вкладываем сыр, нарезанный заранее полосками, и в продольные, и в поперечные надрезы. Накрываем хлеб пищевой пленкой и оставляем для расстойки на 15-20 минут. В это время разогреваем духовку до 180 -190 градусов. Выпекаем хлебушек 20-25 минут.

После того, как вы достанете чудо хлеб с сыром, чесноком и зеленью из духовки, дайте ему немного остыть. Но мы то знаем, что ароматный чесночно-сырный запах не заставит долго ждать желающих его попробовать! Обязательно возьмите себе на заметку этот рецепт: и испеките чудесный хлеб для своей семьи. Он станет отличным дополнением ко всем блюдам, а также прекрасным перекусом в течение дня. Другие вкусные рецепты бесподобной выпечки смотрите на нашем сайте.

Приятного всем аппетита и успехов на кухне.

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