Новый салат из капусты. Так вкусно, что хочется есть и есть не останавливаясь

Капуста подходит не только для голубцов и начинки пирогов и пирожков. Из овоща готовят множество вкусных и полезных салатов с разными дополнительными продуктами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 200 г;
- огурец свежий, 1 шт;
- укроп, 1 пучок;
- чеснок, 2 зубчика;
- соль, перец;
- майонез.
Для приготовления блинчиков нужно:
- яйца, 3 шт;
- молоко, 50 мл;
- соль.
Процесс приготовления
Самый вкусный салат получается из молодой капусты.
Для блинов яйца перемешиваем вилкой с солью и обжариваем несколько тонких блинов, остужаем из и режем тонкой лапшой.
Капусту шинкуем и огурец режем соломкой.
Чеснок мелко режем или пропускаем через пресс. Но лучше, если чеснок будет чувствоваться в блюде кусочками, так и аромат сохраняется дольше, чем у выдавленного.
Укроп, можно еще добавить петрушку, мелко рубим.
Смешиваем все ингредиенты, солим и перчим по вкусу.
Заправляем майонезом или сметаной по вкусу.
Если салат делали из продуктов, вынутых из холодильника, тогда сразу подаем к столу. Можно отправить в холодильник остужаться на 30 минут.
Удачно сочетается салат с мясными блюдами – свежий и легкий салат, будет снижать жирность блюд и поможет быстрее усвоиться пище в желудке.
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