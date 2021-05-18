Новый салат из капусты. Так вкусно, что хочется есть и есть не останавливаясь

Капуста подходит не только для голубцов и начинки пирогов и пирожков. Из овоща готовят множество вкусных и полезных салатов с разными дополнительными продуктами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 200 г;

огурец свежий, 1 шт;

укроп, 1 пучок;

чеснок, 2 зубчика;

соль, перец;

майонез.

Для приготовления блинчиков нужно:

яйца, 3 шт;

молоко, 50 мл;

соль.

Процесс приготовления

Самый вкусный салат получается из молодой капусты.

Для блинов яйца перемешиваем вилкой с солью и обжариваем несколько тонких блинов, остужаем из и режем тонкой лапшой.

Капусту шинкуем и огурец режем соломкой.

Чеснок мелко режем или пропускаем через пресс. Но лучше, если чеснок будет чувствоваться в блюде кусочками, так и аромат сохраняется дольше, чем у выдавленного.

Укроп, можно еще добавить петрушку, мелко рубим.

Смешиваем все ингредиенты, солим и перчим по вкусу.

Заправляем майонезом или сметаной по вкусу.

Если салат делали из продуктов, вынутых из холодильника, тогда сразу подаем к столу. Можно отправить в холодильник остужаться на 30 минут.

Удачно сочетается салат с мясными блюдами – свежий и легкий салат, будет снижать жирность блюд и поможет быстрее усвоиться пище в желудке.