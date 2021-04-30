Быстрое печенье без яиц. В магазине такое лакомство вы точно не найдёте

Быстрое печенье без яиц простое в приготовлении очень вкусное. Такое печенье разлетится в два счёта.

Быстрое печенье без яиц: ингредиенты

Сливочное масло — 0,5 ст. (половина стакана) Мука — 320 — 350 гр. (триста двадцать — триста пятьдесят грамм) Сахар — 0,5 ст, (половина стакана) Разрыхлитель — 10 гр. (десять грамм) Жирная сметана — 160 гр. (то шестьдесят грамм) Соль — одна щепотка Сахар для посыпки печенья Ванильный сахар — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Смешайте сахар, ванилин, размягчённое сливочное масло и сметану.

Массу перемешайте венчиком.

Всыпьте часть просеянной муки и весь разрыхлитель.

Перемешайте и добавьте остальную муку.

Тесто должно получится мягким и податливым, не переусердствуйте с мукой, чтобы печенье получилось мягким.

Тесто переместите в пакет и отправьте в холодильник на 30 минут.

Раскатайте тесто толщиной 5 миллиметров, если Вы любитель хрустящего печенья, можете раскатать тоньше.

Раскатанное тесто посыпайте сахаром и порежьте на квадраты или другие формы.

Выложите на застеленный пергаментом противень.

Выпекайте около 20 минут при температуре 180 градусов.

Быстрое печенье без яиц очень нравится детям.

Пеките на здоровье!