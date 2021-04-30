Быстрое печенье без яиц. В магазине такое лакомство вы точно не найдёте

Быстрое печенье без яиц простое в приготовлении очень вкусное. Такое печенье разлетится в два счёта.
Быстрое печенье без яиц: ингредиенты
- Сливочное масло — 0,5 ст. (половина стакана)
- Мука — 320 — 350 гр. (триста двадцать — триста пятьдесят грамм)
- Сахар — 0,5 ст, (половина стакана)
- Разрыхлитель — 10 гр. (десять грамм)
- Жирная сметана — 160 гр. (то шестьдесят грамм)
- Соль — одна щепотка
- Сахар для посыпки печенья
- Ванильный сахар — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Смешайте сахар, ванилин, размягчённое сливочное масло и сметану.
- Массу перемешайте венчиком.
- Всыпьте часть просеянной муки и весь разрыхлитель.
- Перемешайте и добавьте остальную муку.
- Тесто должно получится мягким и податливым, не переусердствуйте с мукой, чтобы печенье получилось мягким.
- Тесто переместите в пакет и отправьте в холодильник на 30 минут.
- Раскатайте тесто толщиной 5 миллиметров, если Вы любитель хрустящего печенья, можете раскатать тоньше.
- Раскатанное тесто посыпайте сахаром и порежьте на квадраты или другие формы.
- Выложите на застеленный пергаментом противень.
- Выпекайте около 20 минут при температуре 180 градусов.
Быстрое печенье без яиц очень нравится детям.
Пеките на здоровье!
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