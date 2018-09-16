Этот десерт волнует всех: правильный рецепт торта «Подарочный» по ГОСТу

Оказывается, я и дома могу быть профи в кулинарии! Рецепт доступен каждому!
Для бисквита:
яйца — 4 штуки
сахар — 120 гр
мука — 120 гр
Для пропитки:
сахар — 100 г
горячая вода — 110 мл
коньяк — 1 ст.л.
Для крема Шарлотт:
сахар — 125 гр
яйцо — 1 штука
горячее молоко — 80 мл
сливочное масло — 150 гр
Приготовление:
Взбиваем желтки с 80 гр сахара до белого тягучего состояния.
Белки взбиваем до пиков и добавляем оставшийся сахар, взбиваем еще раз до плотности.
Добавляем белки к желткам и аккуратно размешиваем.
Добавляем просеянную муку. Перемешиваем снизу вверх от края к центру.
Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом смазанным маслом, разравниваем.
Выпекаем при 200 С в течение 25-30 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой.
Выключаем духовку, приоткрываем дверцу и оставляем бисквит чуть остыть в духовке, чтобы не было резкого перепада температур и бисквит не опал.
Оставляем бисквит на 8-10 часов, затем разрезаем и пропитываем.
Готовим пропитку: заливаем сахар горячей водой и подогреваем до кипения, охлаждаем и добавляем коньяк.
Для крема Шарлотт: смешиваем сахар в кастрюльке с яйцом, продолжая мешать, добавляем молоко. Прогреваем постоянно помешивая до кипения.
Кипятим около 5 минут на среднем огне до прозрачно желтого и тягучего сиропа.
Переливаем сироп в глубокую тарелку и даем остыть до комнатной температуры.
Надолго не оставляем, чтобы не застыл.
Взбиваем сливочное масло постепенно добавляя охлажденный сироп и 1 пакет ванильного сахара и 1 ст.л. коньяка.
Собираем торт: разрезаем бисквит пополам, пропитываем коржи сиропом. Смазываем нижний корж кремом и накрываем верхним коржом. Смазываем верх и бока торта оставшимся кремом.
Рубим 120 гр арахиса в крупную крошку и посыпаем торт.
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии