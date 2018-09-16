Скатерть-Самобранка

5 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь
    Для теста нужна вода, а её здесь нет.Узбекский Ханум —...
  • Galina Sinelnikova
    Я намазываю блины мягким сливочным сыром поверх выкладываю тонко нарезанную соленую семгу и сворачиваю в рулет. За...Закуска из 90-х, ...
  • Ирина Новичихина
    Ничоси! :-( "25 ст – крахмала картофельного"!!! Это что, 25 стаканов что ли!?! Или 25 столовых ложек? Так тоже дофиг...Торт Стёпка-растр...

Этот десерт волнует всех: правильный рецепт торта «Подарочный» по ГОСТу

Оказывается, я и дома могу быть профи в кулинарии! Рецепт доступен каждому!

Этот десерт волнует всех: правильный рецепт торта «Подарочный» по ГОСТу
 
Ингредиенты:

Для бисквита:
яйца — 4 штуки
сахар — 120 гр
мука — 120 гр

Для пропитки:
сахар — 100 г
горячая вода — 110 мл
коньяк — 1 ст.л.

Для крема Шарлотт:
сахар — 125 гр
яйцо — 1 штука
горячее молоко — 80 мл
сливочное масло — 150 гр

Приготовление:

Взбиваем желтки с 80 гр сахара до белого тягучего состояния.

Белки взбиваем до пиков и добавляем оставшийся сахар, взбиваем еще раз до плотности.

Добавляем белки к желткам и аккуратно размешиваем.

Добавляем просеянную муку. Перемешиваем снизу вверх от края к центру.

Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом смазанным маслом, разравниваем.

Выпекаем при 200 С в течение 25-30 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой.

Выключаем духовку, приоткрываем дверцу и оставляем бисквит чуть остыть в духовке, чтобы не было резкого перепада температур и бисквит не опал.

Оставляем бисквит на 8-10 часов, затем разрезаем и пропитываем.

Готовим пропитку: заливаем сахар горячей водой и подогреваем до кипения, охлаждаем и добавляем коньяк.

Для крема Шарлотт: смешиваем сахар в кастрюльке с яйцом, продолжая мешать, добавляем молоко. Прогреваем постоянно помешивая до кипения.

Кипятим около 5 минут на среднем огне до прозрачно желтого и тягучего сиропа.

Переливаем сироп в глубокую тарелку и даем остыть до комнатной температуры.

Надолго не оставляем, чтобы не застыл.

Взбиваем сливочное масло постепенно добавляя охлажденный сироп и 1 пакет ванильного сахара и 1 ст.л. коньяка.

Собираем торт: разрезаем бисквит пополам, пропитываем коржи сиропом. Смазываем нижний корж кремом и накрываем верхним коржом. Смазываем верх и бока торта оставшимся кремом.

Рубим 120 гр арахиса в крупную крошку и посыпаем торт.

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
Нижний Новгород
2
Обсудить

Картина дня

наверх