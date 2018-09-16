Этот десерт волнует всех: правильный рецепт торта «Подарочный» по ГОСТу

Ингредиенты:

Для бисквита:

яйца — 4 штуки

сахар — 120 гр

мука — 120 гр

Для пропитки:

сахар — 100 г

горячая вода — 110 мл

коньяк — 1 ст.л.

Для крема Шарлотт:

сахар — 125 гр

яйцо — 1 штука

горячее молоко — 80 мл

сливочное масло — 150 гр

Приготовление:

Взбиваем желтки с 80 гр сахара до белого тягучего состояния.

Белки взбиваем до пиков и добавляем оставшийся сахар, взбиваем еще раз до плотности.

Добавляем белки к желткам и аккуратно размешиваем.

Добавляем просеянную муку. Перемешиваем снизу вверх от края к центру.

Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом смазанным маслом, разравниваем.

Выпекаем при 200 С в течение 25-30 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой.

Выключаем духовку, приоткрываем дверцу и оставляем бисквит чуть остыть в духовке, чтобы не было резкого перепада температур и бисквит не опал.

Оставляем бисквит на 8-10 часов, затем разрезаем и пропитываем.

Готовим пропитку: заливаем сахар горячей водой и подогреваем до кипения, охлаждаем и добавляем коньяк.

Для крема Шарлотт: смешиваем сахар в кастрюльке с яйцом, продолжая мешать, добавляем молоко. Прогреваем постоянно помешивая до кипения.

Кипятим около 5 минут на среднем огне до прозрачно желтого и тягучего сиропа.

Переливаем сироп в глубокую тарелку и даем остыть до комнатной температуры.

Надолго не оставляем, чтобы не застыл.

Взбиваем сливочное масло постепенно добавляя охлажденный сироп и 1 пакет ванильного сахара и 1 ст.л. коньяка.

Собираем торт: разрезаем бисквит пополам, пропитываем коржи сиропом. Смазываем нижний корж кремом и накрываем верхним коржом. Смазываем верх и бока торта оставшимся кремом.

Рубим 120 гр арахиса в крупную крошку и посыпаем торт.