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Шуба без селёдки: отличный вариант лёгкого овощного салата

Шуба без селедки – простой салат, но очень вкусный! Та же шуба, но без селедки! Отличный вариант для тех, кто не ест рыбу.

Шуба без селедки: ингредиенты

Шуба без селёдки

  1. 1 (одна) шт – моркови
  2. 1 (одна) шт – картофеля
  3. 1 (одна) шт – свеклы
  4. 2 (две) шт – яиц
  5. 1 (одна) шт – лука
  6. Соль по вкусу
  7. 2 (две) ст. ложки – майонеза

Шуба без селедки: рецепт

Шуба без селёдки

  • Отварите картофель и морковь прям с кожурой
  • Яйца тоже отварите
  • Яйца отделите от белка и желтка. Отдельно натрите на терке
  • Лук нарежьте мелким кубиком
  • Соберем салат слоями. Картофель натрите на терке и выложите на дно салатницы первый слой это будет. Немного посолите и смажьте майонезом
  • Второй слой желтки. Потом майонез нанесите. Потом идет тертая морковь и тоже смазать тонким слоем майонеза
  • Сверху измельченным луком посыпьте. Потом белки яиц. Смажьте майонезом. Оставьте салат пропитаться лучше на ночь. Сверху салат украсить зеленью

Шуба без селедки готова!

Шуба без селёдки

Очень вкусно и питательно. Попробуйте обязательно. На здоровье.

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