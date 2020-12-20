Шуба без селёдки: отличный вариант лёгкого овощного салата

Шуба без селедки – простой салат, но очень вкусный! Та же шуба, но без селедки! Отличный вариант для тех, кто не ест рыбу.
Шуба без селедки: ингредиенты
- 1 (одна) шт – моркови
- 1 (одна) шт – картофеля
- 1 (одна) шт – свеклы
- 2 (две) шт – яиц
- 1 (одна) шт – лука
- Соль по вкусу
- 2 (две) ст. ложки – майонеза
Шуба без селедки: рецепт
- Отварите картофель и морковь прям с кожурой
- Яйца тоже отварите
- Яйца отделите от белка и желтка. Отдельно натрите на терке
- Лук нарежьте мелким кубиком
- Соберем салат слоями. Картофель натрите на терке и выложите на дно салатницы первый слой это будет. Немного посолите и смажьте майонезом
- Второй слой желтки. Потом майонез нанесите. Потом идет тертая морковь и тоже смазать тонким слоем майонеза
- Сверху измельченным луком посыпьте. Потом белки яиц. Смажьте майонезом. Оставьте салат пропитаться лучше на ночь. Сверху салат украсить зеленью
Шуба без селедки готова!
Очень вкусно и питательно. Попробуйте обязательно. На здоровье.
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