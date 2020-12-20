Шуба без селёдки: отличный вариант лёгкого овощного салата

Шуба без селедки – простой салат, но очень вкусный! Та же шуба, но без селедки! Отличный вариант для тех, кто не ест рыбу.

Шуба без селедки: ингредиенты

1 (одна) шт – моркови 1 (одна) шт – картофеля 1 (одна) шт – свеклы 2 (две) шт – яиц 1 (одна) шт – лука Соль по вкусу 2 (две) ст. ложки – майонеза

Шуба без селедки: рецепт

Отварите картофель и морковь прям с кожурой

Яйца тоже отварите

Яйца отделите от белка и желтка. Отдельно натрите на терке

Лук нарежьте мелким кубиком

Соберем салат слоями. Картофель натрите на терке и выложите на дно салатницы первый слой это будет. Немного посолите и смажьте майонезом

Второй слой желтки. Потом майонез нанесите. Потом идет тертая морковь и тоже смазать тонким слоем майонеза

Сверху измельченным луком посыпьте. Потом белки яиц. Смажьте майонезом. Оставьте салат пропитаться лучше на ночь. Сверху салат украсить зеленью

Шуба без селедки готова!

Очень вкусно и питательно. Попробуйте обязательно. На здоровье.