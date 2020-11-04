Булочки мини-пицца на скорую руку! Когда хочется чего то вкусненького

Маленькие, красивые и ароматные булочки-пиццы, готовятся просто и быстро – берем готовое бездрожжевое тесто и начинку. Максимум 10 минут на подготовку, еще немного выпекаем в духовке и все готово, подаем к столу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- тесто слоеное бездрожжевое, 500 г;
- сыр, 250 г;
- колбаса или ветчина, 250 г;
- кетчуп, 100 г.
Процесс приготовления
Тесто заранее вынимаем из морозильной камеры и оставляем его размораживаться при комнатной температуре.
Колбасу режем кубиком, сыр трем на крупной терке.
Совет: в такие булочки вы можете класть самые разные продукты. К примеру, колбасу замените ветчиной или отварным мясом, добавьте жареные грибы, можно еще вяленые томаты и т.д.
Раскатываем тесто в пласт и смазываем его кетчупом – этот соус вы также берите по своему вкусу или даже замените на томатный соус.
Сверху посыпаем тертым сыром и раскладываем кусочки колбасы.
Теперь сворачиваем плотный рулет и острым ножом режем на куски, с толщиной около 5 см.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем кусочки, немного прижимая их с двух сторон, чтобы получились такие булочки-улитки.
Взбиваем яйцо и смазываем булочки сверху и по бокам.
Запекаем в предварительно разогретой духовке до 180 градусов около 20 минут, смотрите по своей духовке, булочки должны быть румяными.
Такая закуска, завтрак, перекус или блюдо для пикника – это очень просто и вкусно.
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