Булочки мини-пицца на скорую руку! Когда хочется чего то вкусненького

Маленькие, красивые и ароматные булочки-пиццы, готовятся просто и быстро – берем готовое бездрожжевое тесто и начинку. Максимум 10 минут на подготовку, еще немного выпекаем в духовке и все готово, подаем к столу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

тесто слоеное бездрожжевое, 500 г;

сыр, 250 г;

колбаса или ветчина, 250 г;

кетчуп, 100 г.

Процесс приготовления

Тесто заранее вынимаем из морозильной камеры и оставляем его размораживаться при комнатной температуре.

Колбасу режем кубиком, сыр трем на крупной терке.

Совет: в такие булочки вы можете класть самые разные продукты. К примеру, колбасу замените ветчиной или отварным мясом, добавьте жареные грибы, можно еще вяленые томаты и т.д.

Раскатываем тесто в пласт и смазываем его кетчупом – этот соус вы также берите по своему вкусу или даже замените на томатный соус.

Сверху посыпаем тертым сыром и раскладываем кусочки колбасы.

Теперь сворачиваем плотный рулет и острым ножом режем на куски, с толщиной около 5 см.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем кусочки, немного прижимая их с двух сторон, чтобы получились такие булочки-улитки.

Взбиваем яйцо и смазываем булочки сверху и по бокам.

Запекаем в предварительно разогретой духовке до 180 градусов около 20 минут, смотрите по своей духовке, булочки должны быть румяными.

Такая закуска, завтрак, перекус или блюдо для пикника – это очень просто и вкусно.