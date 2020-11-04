Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Булочки мини-пицца на скорую руку! Когда хочется чего то вкусненького

Маленькие, красивые и ароматные булочки-пиццы, готовятся просто и быстро – берем готовое бездрожжевое тесто и начинку.  Максимум 10 минут на подготовку, еще немного выпекаем в духовке и все готово, подаем к столу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • тесто слоеное бездрожжевое, 500 г;
  • сыр, 250 г;
  • колбаса или ветчина, 250 г;
  • кетчуп, 100 г.

Процесс приготовления

Тесто заранее вынимаем из морозильной камеры и оставляем его размораживаться при комнатной температуре.

Колбасу режем кубиком, сыр трем на крупной терке.

Совет: в такие булочки вы можете класть самые разные продукты. К примеру, колбасу замените ветчиной или отварным мясом, добавьте жареные грибы, можно еще вяленые томаты и т.д.

Раскатываем тесто в пласт и смазываем его кетчупом – этот соус вы также берите по своему вкусу или даже замените на томатный соус.

Булочки мини-пицца на скорую руку! Когда хочется чего то вкусненького

Сверху посыпаем тертым сыром и раскладываем кусочки колбасы.

Булочки мини-пицца на скорую руку! Когда хочется чего то вкусненького

Теперь сворачиваем плотный рулет и острым ножом режем на куски, с толщиной около 5 см.

Булочки мини-пицца на скорую руку! Когда хочется чего то вкусненького

Противень застилаем пергаментом и выкладываем кусочки, немного прижимая их с двух сторон, чтобы получились такие булочки-улитки.

Взбиваем яйцо и смазываем булочки сверху и по бокам.

Булочки мини-пицца на скорую руку! Когда хочется чего то вкусненького

Запекаем в предварительно разогретой духовке до 180 градусов около 20 минут, смотрите по своей духовке, булочки должны быть румяными.

Булочки мини-пицца на скорую руку! Когда хочется чего то вкусненького

Такая закуска, завтрак, перекус или блюдо для пикника – это очень просто и вкусно.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх