Мясо «Томленное». Любое мясо, приготовленное таким способом, получается нежным и тающим во рту

Вы можете попробовать приготовить любое мясо и оно всегда будет мягким и сочным. Я буду готовить ребрышки – они получаются особенно изумительно в таком соусе.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиные ребрышки, 2 кг;
- морковь и лук по 2 шт;
- чеснок, 6 зубчиков;
- вино красное сухое, 150 мл;
- вода, 300 мл;
- паста томатная, 1 ст.л;
- помидоры в собственном соку, 400 г;
- соль, 1.5 ч.л;
- лист лавровый, 2 шт;
- перец, паприка, прованские травы;
- мука.
Процесс приготовления
Режем кубиками лук и морковь, чеснок мелко рубим.
Ребрышки режем, промываем и просушиваем бумажными полотенцами и обваливаем в муке.
Разогреваем растительное масло и обжариваем ребрышки с двух сторон до румяности. Огонь должен быть большим и время обжарки – минимальным.
Обжариваем лук до золотистости, добавляем морковь, перемешиваем и тушим 2 минуты.
Теперь в овощи добавляем томатную пасту и тушим еще 2 минуты.
Вливаем вино и воду, перемешиваем.
Добавляем томаты в соку, специи по вашему вкусу, ароматные травы.
Кладем чеснок и погружаем в соус ребрышки.
Накрываем форму крышкой и тушим в духовке при 180 градусах около 2.5 часа.
Подаем такие ребрышки с любыми гарнирами и салатами.
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