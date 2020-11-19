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Мясо «Томленное». Любое мясо, приготовленное таким способом, получается нежным и тающим во рту

Вы можете попробовать приготовить любое мясо и оно всегда будет мягким и сочным. Я буду готовить ребрышки – они получаются особенно изумительно в таком соусе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свиные ребрышки, 2 кг;
  • морковь и лук по 2 шт;
  • чеснок, 6 зубчиков;
  • вино красное сухое, 150 мл;
  • вода, 300 мл;
  • паста томатная, 1 ст.л;
  • помидоры в собственном соку, 400 г;
  • соль, 1.5 ч.л;
  • лист лавровый, 2 шт;
  • перец, паприка, прованские травы;
  • мука.

Процесс приготовления

Режем кубиками лук и морковь, чеснок мелко рубим.

Ребрышки режем, промываем и просушиваем бумажными полотенцами и обваливаем в муке.

Разогреваем растительное масло и обжариваем ребрышки с двух сторон до румяности. Огонь должен быть большим и время обжарки – минимальным.

Обжариваем лук до золотистости, добавляем морковь, перемешиваем и тушим 2 минуты.

Теперь в овощи добавляем томатную пасту и тушим еще 2 минуты.

Вливаем вино и воду, перемешиваем.

Добавляем томаты в соку, специи по вашему вкусу, ароматные травы.

Кладем чеснок и погружаем в соус ребрышки.

Накрываем форму крышкой и тушим в духовке при 180 градусах около 2.5 часа.

Подаем такие ребрышки с любыми гарнирами и салатами.

Мясо «Томленное». Любое мясо, приготовленное таким способом, получается нежным и тающим во рту

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