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Домашний творог из кефира: самый простой способ приготовления полезного творожка

Домашний творог из кефира – отличный вариант для вашего малыша. Очень вкусно и полезно! Способ приготовления очень прост.

Домашний творог из кефира: ингредиенты

Домашний творог из кефира

  • 1 (один) л – кефира

Домашний творог из кефира: рецепт

Домашний творог из кефира

  • Кефир я покупаю именно в пакете. По жирности уже смотрите сами
  • Пакет положите в морозильную камеру на ночь
  • Утром достаньте и оставьте его размораживаться. Но сначала разрежьте пакет и снимите его с замерзшего кефира
  • Кефир положите на дуршлаг, и выстелите его хлопчатобумажным полотенцем
  • Теперь ждите когда он растает

Домашний творог из кефира готов!

Домашний творог из кефира

Можно добавить к нему ягоды или фрукты. Кто любит, можно и сахара немного. Мед отлично подойдет к нашему творожку!

Как видите способ приготовления невероятно прост! Конечно, существует масса рецептов приготовления творожка для самых маленьких! Я перепробовала множество из них! Но остановилась именно на данном рецепте. Так как мне, и моему ребенку, этот творог нравится больше всего! Попробуйте и вы. На здоровье!

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