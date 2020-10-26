Домашний творог из кефира: самый простой способ приготовления полезного творожка

Домашний творог из кефира – отличный вариант для вашего малыша. Очень вкусно и полезно! Способ приготовления очень прост.
Домашний творог из кефира: ингредиенты
- 1 (один) л – кефира
Домашний творог из кефира: рецепт
- Кефир я покупаю именно в пакете. По жирности уже смотрите сами
- Пакет положите в морозильную камеру на ночь
- Утром достаньте и оставьте его размораживаться. Но сначала разрежьте пакет и снимите его с замерзшего кефира
- Кефир положите на дуршлаг, и выстелите его хлопчатобумажным полотенцем
- Теперь ждите когда он растает
Домашний творог из кефира готов!
Можно добавить к нему ягоды или фрукты. Кто любит, можно и сахара немного. Мед отлично подойдет к нашему творожку!
Как видите способ приготовления невероятно прост! Конечно, существует масса рецептов приготовления творожка для самых маленьких! Я перепробовала множество из них! Но остановилась именно на данном рецепте. Так как мне, и моему ребенку, этот творог нравится больше всего! Попробуйте и вы. На здоровье!
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