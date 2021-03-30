Омлет СССР. Таким омлетом нас угощали в садике, в школе и даже в пионерлагере

Омлет СССР — отличный завтрак на все времена! Этот омлет из моего детства. В данном рецепте, я раскрою пару секретов приготовления такого воздушного и вкусного завтрака!

Омлет СССР: ингредиенты

300 (триста) мл — молока 6 (шесть) шт — яиц половина ч. ложки — соли половина ч. ложки — черного молотого перца 15 (пятнадцать) гр — сливочного масла

Рецепт приготовления: