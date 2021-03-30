Омлет СССР. Таким омлетом нас угощали в садике, в школе и даже в пионерлагере

Омлет СССР — отличный завтрак на все времена! Этот омлет из моего детства. В данном рецепте, я раскрою пару секретов приготовления такого воздушного и вкусного завтрака!
Омлет СССР: ингредиенты
- 300 (триста) мл — молока
- 6 (шесть) шт — яиц
- половина ч. ложки — соли
- половина ч. ложки — черного молотого перца
- 15 (пятнадцать) гр — сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Разбей в посуду яйца, влейте молоко, добавьте соль, перец и аккуратно перемешайте вилкой или венчиком до однородной массы, но не взбивайте. Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом. Лучше выбирайте чугунные или стеклянные формы с высокими бортиками. Они нагреваются медленно и равномерно, омлет в такой форме не подгорит
- Отправьте в духовку и выпекайте 35 минут при 180 градусах. Нельзя во время процесса открывать дверцу, так как омлет сразу же осядет и получится плоский. Как только ты увидишь через стекло, что появилась румяная корочка, — выключайте духовку и дайте омлету постоять в тепле еще 10 минут. Готовый омлет достаньте из духовки, нарежьте порционными кусочками. Положите сверху кусочек сливочного масла, сметаны или томатного соуса, посыпьте зеленью. Если соблюдать все правила, то получится точно такой же омлет, как готовили в советских школах. Взбивания никакого не нужно, иначе осядет. Высота омлета зависит от формы: чем она выше, тем пышнее омлет. Омлет СССР получился на славу!
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