Королевский рецепт мяса. Удивила бабушку вкусным рецептом

На пасхальном столе всегда должно быть много вкусных закусок. Предлагаю попробовать мой рецепт готовки свинины – мясо будет мягким, сочным, очень аппетитным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- карбонад, 1200 г;
- чеснок, 10 г;
- горчица дижонская, 1 ст.л;
- паприка копченая, 2 ч.л;
- специи к мясу, 2 г;
- перец, соль;
- сырок плавленый, 200 г.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Режем порционными кусками и отбиваем с двух сторон.
Мелко рубим чеснок и смешиваем с дижонской горчицей.
Совет: горчицу берите по своему вкусу и можно взять больше.
Добавляем соль, перец, специи для мяса и мягкий плавленый сыр.
Вымешиваем массу до однородности.
Отбитое мясо складываем так, чтобы кусочки немного заходили друг на друга и когда будем сворачивать рулет, у нас получится длинная колбаска.
Смазываем этим соусом мясо с одной стороны и сворачиваем рулет.
Теперь «колбаску» сворачиваем улиткой, фиксируем шпажками деревянными и выкладываем в форму, застеленную фольгой.
Сверху еще обильно смазываем соусом.
Выпекаем при 200 градусах около 30 – 40 минут до румяности.
Подаю эту ароматную мясную закуску вместо домашней колбасы – меньше хлопот, зато вкуснее результат.
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