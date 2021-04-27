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Королевский рецепт мяса. Удивила бабушку вкусным рецептом

На пасхальном столе всегда должно быть много вкусных закусок. Предлагаю попробовать мой рецепт готовки свинины – мясо будет мягким, сочным, очень аппетитным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • карбонад, 1200 г;
  • чеснок, 10 г;
  • горчица дижонская, 1 ст.л;
  • паприка копченая, 2 ч.л;
  • специи к мясу, 2 г;
  • перец, соль;
  • сырок плавленый, 200 г.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Королевский рецепт мяса. Удивила бабушку вкусным рецептом

Режем порционными кусками и отбиваем с двух сторон.

Королевский рецепт мяса. Удивила бабушку вкусным рецептом

Мелко рубим чеснок и смешиваем с дижонской горчицей.

Совет: горчицу берите по своему вкусу и можно взять больше.

Добавляем соль, перец, специи для мяса и мягкий плавленый сыр.

Вымешиваем массу до однородности.

Отбитое мясо складываем так, чтобы кусочки немного заходили друг на друга и когда будем сворачивать рулет, у нас получится длинная колбаска.

Смазываем этим соусом мясо с одной стороны и сворачиваем рулет.

Королевский рецепт мяса. Удивила бабушку вкусным рецептом

Теперь «колбаску» сворачиваем улиткой, фиксируем шпажками деревянными и выкладываем в форму, застеленную фольгой.

Королевский рецепт мяса. Удивила бабушку вкусным рецептом

Королевский рецепт мяса. Удивила бабушку вкусным рецептом

Сверху еще обильно смазываем соусом.

Выпекаем при 200 градусах около 30 – 40 минут до румяности.

Королевский рецепт мяса. Удивила бабушку вкусным рецептом

Подаю эту ароматную мясную закуску вместо домашней колбасы – меньше хлопот, зато вкуснее результат.

Королевский рецепт мяса. Удивила бабушку вкусным рецептом

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Королевский рецепт мяса. Удивила бабушку вкусным рецептом

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