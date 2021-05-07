Рулетики из печёночных блинчиков. Это блюдо с достоинством можно подать и к праздничному столу

Рулетики из печёночных блинчиков
Рулетики из печёночных блинчиков: ингредиенты
Блинчики:
- Молоко — 200 мл. (двести миллилитров)
- Печень куриная — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Яйца — 1-2 шт. (одна — две штуки)
- Мука — 3-4 ст. л (три-четыре столовые ложки)
- Соль — по вкусу
Начинка:
- Морковь — по вкусу
- Лук репчатый — 1 шт. (одна штука
- Чеснок — по вкусу
- Творожный сливочный сыр — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Подсолнечное масло для жарки
Рецепт приготовления:
- Куриную печень пропустите через мясорубку и добавьте в неё яйцо.
- Следом влейте молоко и перемешайте всё до однородности.
- Посолите и всыпьте муку, ещё раз всё перемешайте. В результате должно получиться густоватое тесто.
- Массу ещё раз перемешайте при помощи миксера во избежание комочков.
- Сковороду разогрейте и смажьте маслом. после этого печёночные блинчики выпекайте с двух сторон на среднем огне.
- Сложите блинчики стопочкой и остудите.
- Переходите к приготовлению начинки: репчатый лук очистите и мелко нарежьте, натрите на мелкой тёрке морковь, чеснок пропустите через пресс и все продукты обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла, остудите.
- Затем блинчик смажьте творожным сыром и распределите подготовленную зажарку. Блинчик аккуратно сверните рулетиком и сложите на плоское блюдо.
- Готовые рулетики можете подавать к столу.
Рулетики из печёночных блинчиков понравятся всем.
Приятного аппетита!
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