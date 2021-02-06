Случайно увидела, как соседка чистит ковер сухим методом. Попробовала – понравилось. Чистый ковер просто и быстро

В советское время ковры были не только предметом роскоши, но и помощниками в деле сохранения тепла в квартирах и домах. Ими не только выстилали полы, но и вешали на стены, укрывали ими диваны.

Сегодня не все любят дома наличие таких «пылесборников», но те, у кого они есть, прекрасно знакомы с проблемой их чистки, особенно в том случае, если в доме есть животные. Вот у меня как раз такая проблема: два кота и собака, которые периодически линяют и все ковры, покрыты «коврами» из шерсти.

Я и выносила их, выбивала, и на коленках чистила щеткой с моющим средством. Как вы понимаете, все эти методы всегда занимают массу времени и сил. Но, спасибо соседке, которая рассказала мне один способ сухой чистки ковра, которым она уже давно пользуется.

Нам потребуется:

уксус, 1\3 стакана;

вода горячая;

стиральный порошок и сода по 1 ст.л.

Все смешиваем и переливаем в пульверизатор.

Предварительно ковер пылесосом и проходим щеткой, чтобы убрать шерсть и грязь.

Обрызгиваем нашим средством ковер, оставляем на 15 – 20 минут.

Протираем губкой или тряпочкой и если хотите, можно протереть чистой водой и оптом высушить на улице.

С тех пор таким методом всегда пользуюсь и вам советую.