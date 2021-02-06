Случайно увидела, как соседка чистит ковер сухим методом. Попробовала – понравилось. Чистый ковер просто и быстро

В советское время ковры были не только предметом роскоши, но и помощниками в деле сохранения тепла в квартирах и домах. Ими не только выстилали полы, но и вешали на стены, укрывали ими диваны.
Сегодня не все любят дома наличие таких «пылесборников», но те, у кого они есть, прекрасно знакомы с проблемой их чистки, особенно в том случае, если в доме есть животные. Вот у меня как раз такая проблема: два кота и собака, которые периодически линяют и все ковры, покрыты «коврами» из шерсти.
Я и выносила их, выбивала, и на коленках чистила щеткой с моющим средством. Как вы понимаете, все эти методы всегда занимают массу времени и сил. Но, спасибо соседке, которая рассказала мне один способ сухой чистки ковра, которым она уже давно пользуется.
Нам потребуется:
- уксус, 1\3 стакана;
- вода горячая;
- стиральный порошок и сода по 1 ст.л.
Все смешиваем и переливаем в пульверизатор.
Предварительно ковер пылесосом и проходим щеткой, чтобы убрать шерсть и грязь.
Обрызгиваем нашим средством ковер, оставляем на 15 – 20 минут.
Протираем губкой или тряпочкой и если хотите, можно протереть чистой водой и оптом высушить на улице.
С тех пор таким методом всегда пользуюсь и вам советую.
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