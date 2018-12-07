Самые вкусные салаты на праздничный стол

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Готовьте на праздники самые вкусные салаты. Предлагаем отличную Новогоднюю подборку. Гости будут довольны.
1) СЛОЕНЫЙ САЛАТ С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● 100 грамм сыра,
● крабовые палочки 200 грамм,
● 1 салатный перец,
● 2 помидора,
● 2 яйца
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сыр и яйца натереть на мелкой терке, остальное нарезать кубиками. Все слои слегка промазать майонезом. Сверху украсить тёртым сыром и майонезом.
2) СЛОЕНЫЙ ПЕЧЕНОЧНЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Печень куриная — 350 гр.
● вареные яйца — 5 шт.
● Лук — 4 шт.
● Маринованные огурцы — 10 шт.
● Морковь — 4 шт.
● Майонез — 200 гр.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Печень куриную отварить и порезать мелкой соломкой (можно использовать телячью. Также, сначала отварить, а затем натереть на крупной терке). Огурчики нарезать мелкими кубиками. Морковь отварить и натереть на крупной терке. Лук порезать мелкими кубиками и обжарить на сковороде с добавлением масла до золотистого цвета. Яйца отварить, белки отделить от желтков, белки натереть на крупной терке. Желтки оставить для украшения.
Укладывать слоями в прямоугольное или овальное блюдо с высокими бортиками в следующем порядке:
● печень 1/2 порции, промазать майонезом
● морковь, промазать майонезом
● лук жареный 1/2 порции
● оставшаяся печень, лук, огурчики и промазать густо майонезом
● огурчики маринованные 1/2 порции
● белки, промазать майонезом
● сверху посыпать желтком, тертым на мелкой терке.
3) ГРИБНОЙ СЛОЕНЫЙ ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Грибы маринованные (опята) — 500 гр
● Морковь (отварная) — тёртая на крупной тёрке
● Грудинка куриная (отварная) – порезать мелко
● Зелень (лук, петрушка, укроп) — порезать
● Яйца варёные 3 шт – потереть на крупной тёрке
● Огурцы маринованные – порезать на тонкие кружочки, либо потереть на крупной терке
● Сыр 100-150 гр, тёртый на крупной тёрке
● Картофель отварной 2-3 шт – потереть на крупной тёрке
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Салатницу или кастрюлю смазать раст. маслом, покрыть пищевой плёнкой, чтобы края свисали поверх салатницы. Затем, уложить плотно слоями в следующей последовательности: грибы — зелень — морковь — огурцы — кур.грудка — сыр — яйца — картофель. Слои 1 и 2 майонезом не смазывать, затем последующие слои смазывать. Салат поставить в холодильник на ночь. Затем салатницу или кастрюлю перевернуть и аккуратно выложить на блюдо (потянуть за края плёнки). Сбоку края салата обсыпать зеленью или тёртым сыром.
4) САЛАТ С ГОРБУШЕЙ НЕЖНЫЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Консервированная горбуша — 1 банка,
● отварные яйца — 2 шт.,
● сметана — 1 ст. ложка,
● лимонный сок — 1 ч. ложка,
● отварная морковь — 1 шт.,
● майонез — 2 ст. ложки,
● пармезан — 100 г,
● соленые крекеры — 70 г,
● соленые огурцы — 2 шт.,
● маслины — 10 шт.,
● зелень — для украшения
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Помните вилкой горбушу. Натрите на терке сыр, соленые огурцы, соедините с мелко нарезанными яичными белками и заправьте соусом. Для приготовления соуса смешайте майонез, сметану и лимонный сок. Возьмите сервировочное кольцо и выложите первым слоем крекерную крошку, затем соус, рыбу, тертую отварную морковь, мелко нарезанные маслины и смесь из сыра, огурцов и яичных белков. Украсьте салат крекерами.
5) КОКТЕЙЛЬ С КРЕВЕТКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● креветки в панцире 500 гр
● сыр 200 гр
● майонез
● помидоры 1-2 шт.
● чеснок 1 зубчик
● зелень
● лимон 1 шт.
● соль, перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Замороженные креветки заливаем кипятком, добавляем дольки лимона.
2. Майонез смешиваем с измельченным чесноком, лимонным соком и зеленью.
3. Креветки очищаем из панциря, солим и перчим.
4. Помидоры режем мелкими кубиками.
5. Часть помидоров выкладываем слоем в салатник, смазываем майонезом с чесноком.
6. Следующим слоем выкладываем креветки, если креветки крупные — режем их.
7. Смазываем майонезом.
8. Сыр трем на терке и выкладываем следующим слоем.
9. Снова смазываем майонезом.
10. Таким образом выкладываем слои 2-3 раза.
6) САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ И ВЕТЧИНОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Сыр твердых сортов – 200г
● Ветчина – 300г
● Отварное филе кальмара – 2шт
● Отварные яйца – 4шт
● Зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок
● Лук репчатый – 1шт
● Майонез
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Режем соломкой ветчину, сыр и кальмары.
2. Режем кубиками яйцо, лук.
3. Режем мелко зелень, добавляем майонез и перемешиваем.
7) ОЛИВЬЕ С ЯЗЫКОМ И КРАБОВЫМ МЯСОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● куриное филе — 150 г,
● отварной картофель — 4-5 шт.,
● консервы «Крабовое мясо» — 1 банка,
● 1 небольшой свиной язык,
● сваренные вкрутую перепелиные яйца — 20 шт.,
● свежий огурец — 1 шт.,
● консервированный зеленый горошек — 1 банка,
● маринованные огурцы — 3 шт.,
● вареная морковь — 1 шт.,
● майонез,
● зелень по желанию
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо, яйца и овощи мелко нарезать, соединить с горошком, перемешать, посолить и заправить майонезом.
8) ОЛИВЬЕ РЫБНЫЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● отварной картофель — 4 шт.,
● замороженный зеленый горошек — 200 г,
● сваренные вкрутую яйца — 5 шт.,
● соленая красная рыба — 200-300 г,
● майонез,
● соленые огурцы — 3-4 шт.,
● зелень по желанию
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Горошек отварить и остудить. Картофель, огурцы, яйца и рыбу нарезать мелким кубиком, выложить в миску, добавить горошек, заправить майонезом. Украсить можно красной икрой.
9) САЛАТ С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● 4-5 небольших картофелин
● 5 яиц
● 2-3 небольших моркови
● 1 копчёная грудка
● майонез 1,5 банки (375мл)
● 150 гр сыра
● 1 маленькая головка репчатого лука, буквально 3см в диаметре
● чеснок по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Картофель и морковь отварить, остудить, натереть на крупной тёрке. Яйца очистить и также натереть на крупной тёрке. Грудку порезать мелкими кубиками, лук очень мелко. В майонез выдавить чеснок по вкусу, но лучше поядрёней сделать, чеснок должен хорошо быть выражен в этом салате. Салат выкладывать слоями:
● Грудка
● Картофель
● Морковь
● Яйца
● Лук (лук нужен обязательно, пробовали без него — не то)
Все слои хорошо промазать майонезом, нижний слой с картофелем прям хорошенько перемешать с майонезом, иначе будет рассыпаться. Слой с картофелем и морковью посолить. Сверху натереть сыр, чтобы шапка была пышной. Украсить по желанию.
10) ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ С ГРИБАМИ И КУРИНЫМИ НОЖКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● окорочек вареный 1 шт (мелко порезанный)
● картошка отварная 2 шт (на терке)
● грибы 200 гр (заморож)
● морковь 1/2 шт жареная
● лук 1/2 шт жареный (с морковкой)
● лук 1/2 жареный (с грибами)
● яйца вареные 3 шт (отдельно белок и желток потереть)
● зеленый лук
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Картошку, мясо, грибы и белок смешать отдельно с майонезом.
По желанию присаливать. Выложить слоями.
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