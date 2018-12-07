Самые вкусные салаты на праздничный стол

Готовьте на праздники самые вкусные салаты. Предлагаем отличную Новогоднюю подборку. Гости будут довольны.

1) СЛОЕНЫЙ САЛАТ С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 100 грамм сыра,

● крабовые палочки 200 грамм,

● 1 салатный перец,

● 2 помидора,

● 2 яйца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сыр и яйца натереть на мелкой терке, остальное нарезать кубиками. Все слои слегка промазать майонезом. Сверху украсить тёртым сыром и майонезом.

2) СЛОЕНЫЙ ПЕЧЕНОЧНЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Печень куриная — 350 гр.

● вареные яйца — 5 шт.

● Лук — 4 шт.

● Маринованные огурцы — 10 шт.

● Морковь — 4 шт.

● Майонез — 200 гр.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Печень куриную отварить и порезать мелкой соломкой (можно использовать телячью. Также, сначала отварить, а затем натереть на крупной терке). Огурчики нарезать мелкими кубиками. Морковь отварить и натереть на крупной терке. Лук порезать мелкими кубиками и обжарить на сковороде с добавлением масла до золотистого цвета. Яйца отварить, белки отделить от желтков, белки натереть на крупной терке. Желтки оставить для украшения.

Укладывать слоями в прямоугольное или овальное блюдо с высокими бортиками в следующем порядке:

● печень 1/2 порции, промазать майонезом

● морковь, промазать майонезом

● лук жареный 1/2 порции

● оставшаяся печень, лук, огурчики и промазать густо майонезом

● огурчики маринованные 1/2 порции

● белки, промазать майонезом

● сверху посыпать желтком, тертым на мелкой терке.

3) ГРИБНОЙ СЛОЕНЫЙ ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Грибы маринованные (опята) — 500 гр

● Морковь (отварная) — тёртая на крупной тёрке

● Грудинка куриная (отварная) – порезать мелко

● Зелень (лук, петрушка, укроп) — порезать

● Яйца варёные 3 шт – потереть на крупной тёрке

● Огурцы маринованные – порезать на тонкие кружочки, либо потереть на крупной терке

● Сыр 100-150 гр, тёртый на крупной тёрке

● Картофель отварной 2-3 шт – потереть на крупной тёрке

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Салатницу или кастрюлю смазать раст. маслом, покрыть пищевой плёнкой, чтобы края свисали поверх салатницы. Затем, уложить плотно слоями в следующей последовательности: грибы — зелень — морковь — огурцы — кур.грудка — сыр — яйца — картофель. Слои 1 и 2 майонезом не смазывать, затем последующие слои смазывать. Салат поставить в холодильник на ночь. Затем салатницу или кастрюлю перевернуть и аккуратно выложить на блюдо (потянуть за края плёнки). Сбоку края салата обсыпать зеленью или тёртым сыром.

4) САЛАТ С ГОРБУШЕЙ НЕЖНЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Консервированная горбуша — 1 банка,

● отварные яйца — 2 шт.,

● сметана — 1 ст. ложка,

● лимонный сок — 1 ч. ложка,

● отварная морковь — 1 шт.,

● майонез — 2 ст. ложки,

● пармезан — 100 г,

● соленые крекеры — 70 г,

● соленые огурцы — 2 шт.,

● маслины — 10 шт.,

● зелень — для украшения

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Помните вилкой горбушу. Натрите на терке сыр, соленые огурцы, соедините с мелко нарезанными яичными белками и заправьте соусом. Для приготовления соуса смешайте майонез, сметану и лимонный сок. Возьмите сервировочное кольцо и выложите первым слоем крекерную крошку, затем соус, рыбу, тертую отварную морковь, мелко нарезанные маслины и смесь из сыра, огурцов и яичных белков. Украсьте салат крекерами.

5) КОКТЕЙЛЬ С КРЕВЕТКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● креветки в панцире 500 гр

● сыр 200 гр

● майонез

● помидоры 1-2 шт.

● чеснок 1 зубчик

● зелень

● лимон 1 шт.

● соль, перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Замороженные креветки заливаем кипятком, добавляем дольки лимона.

2. Майонез смешиваем с измельченным чесноком, лимонным соком и зеленью.

3. Креветки очищаем из панциря, солим и перчим.

4. Помидоры режем мелкими кубиками.

5. Часть помидоров выкладываем слоем в салатник, смазываем майонезом с чесноком.

6. Следующим слоем выкладываем креветки, если креветки крупные — режем их.

7. Смазываем майонезом.

8. Сыр трем на терке и выкладываем следующим слоем.

9. Снова смазываем майонезом.

10. Таким образом выкладываем слои 2-3 раза.

6) САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ И ВЕТЧИНОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Сыр твердых сортов – 200г

● Ветчина – 300г

● Отварное филе кальмара – 2шт

● Отварные яйца – 4шт

● Зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок

● Лук репчатый – 1шт

● Майонез

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Режем соломкой ветчину, сыр и кальмары.

2. Режем кубиками яйцо, лук.

3. Режем мелко зелень, добавляем майонез и перемешиваем.

7) ОЛИВЬЕ С ЯЗЫКОМ И КРАБОВЫМ МЯСОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● куриное филе — 150 г,

● отварной картофель — 4-5 шт.,

● консервы «Крабовое мясо» — 1 банка,

● 1 небольшой свиной язык,

● сваренные вкрутую перепелиные яйца — 20 шт.,

● свежий огурец — 1 шт.,

● консервированный зеленый горошек — 1 банка,

● маринованные огурцы — 3 шт.,

● вареная морковь — 1 шт.,

● майонез,

● зелень по желанию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Мясо, яйца и овощи мелко нарезать, соединить с горошком, перемешать, посолить и заправить майонезом.

8) ОЛИВЬЕ РЫБНЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● отварной картофель — 4 шт.,

● замороженный зеленый горошек — 200 г,

● сваренные вкрутую яйца — 5 шт.,

● соленая красная рыба — 200-300 г,

● майонез,

● соленые огурцы — 3-4 шт.,

● зелень по желанию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Горошек отварить и остудить. Картофель, огурцы, яйца и рыбу нарезать мелким кубиком, выложить в миску, добавить горошек, заправить майонезом. Украсить можно красной икрой.

9) САЛАТ С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 4-5 небольших картофелин

● 5 яиц

● 2-3 небольших моркови

● 1 копчёная грудка

● майонез 1,5 банки (375мл)

● 150 гр сыра

● 1 маленькая головка репчатого лука, буквально 3см в диаметре

● чеснок по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Картофель и морковь отварить, остудить, натереть на крупной тёрке. Яйца очистить и также натереть на крупной тёрке. Грудку порезать мелкими кубиками, лук очень мелко. В майонез выдавить чеснок по вкусу, но лучше поядрёней сделать, чеснок должен хорошо быть выражен в этом салате. Салат выкладывать слоями:

● Грудка

● Картофель

● Морковь

● Яйца

● Лук (лук нужен обязательно, пробовали без него — не то)

Все слои хорошо промазать майонезом, нижний слой с картофелем прям хорошенько перемешать с майонезом, иначе будет рассыпаться. Слой с картофелем и морковью посолить. Сверху натереть сыр, чтобы шапка была пышной. Украсить по желанию.

10) ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ С ГРИБАМИ И КУРИНЫМИ НОЖКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● окорочек вареный 1 шт (мелко порезанный)

● картошка отварная 2 шт (на терке)

● грибы 200 гр (заморож)

● морковь 1/2 шт жареная

● лук 1/2 шт жареный (с морковкой)

● лук 1/2 жареный (с грибами)

● яйца вареные 3 шт (отдельно белок и желток потереть)

● зеленый лук

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Картошку, мясо, грибы и белок смешать отдельно с майонезом.

По желанию присаливать. Выложить слоями.