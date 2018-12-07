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Самые вкусные салаты на праздничный стол

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Готовьте на праздники самые вкусные салаты.  Предлагаем отличную Новогоднюю подборку. Гости будут довольны.

1) СЛОЕНЫЙ САЛАТ С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
● 100 грамм сыра,
● крабовые палочки 200 грамм,
● 1 салатный перец,
● 2 помидора,
● 2 яйца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сыр и яйца натереть на мелкой терке, остальное нарезать кубиками. Все слои слегка промазать майонезом. Сверху украсить тёртым сыром и майонезом.

2) СЛОЕНЫЙ ПЕЧЕНОЧНЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Печень куриная — 350 гр.
● вареные яйца — 5 шт.
● Лук — 4 шт.
● Маринованные огурцы — 10 шт.
● Морковь — 4 шт.
● Майонез — 200 гр.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Печень куриную отварить и порезать мелкой соломкой (можно использовать телячью. Также, сначала отварить, а затем натереть на крупной терке). Огурчики нарезать мелкими кубиками. Морковь отварить и натереть на крупной терке. Лук порезать мелкими кубиками и обжарить на сковороде с добавлением масла до золотистого цвета. Яйца отварить, белки отделить от желтков, белки натереть на крупной терке. Желтки оставить для украшения.

Укладывать слоями в прямоугольное или овальное блюдо с высокими бортиками в следующем порядке:
● печень 1/2 порции, промазать майонезом
● морковь, промазать майонезом
● лук жареный 1/2 порции
● оставшаяся печень, лук, огурчики и промазать густо майонезом
● огурчики маринованные 1/2 порции
● белки, промазать майонезом
● сверху посыпать желтком, тертым на мелкой терке.

3) ГРИБНОЙ СЛОЕНЫЙ ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Грибы маринованные (опята) — 500 гр
● Морковь (отварная) — тёртая на крупной тёрке
● Грудинка куриная (отварная) – порезать мелко
● Зелень (лук, петрушка, укроп) — порезать
● Яйца варёные 3 шт – потереть на крупной тёрке
● Огурцы маринованные – порезать на тонкие кружочки, либо потереть на крупной терке
● Сыр 100-150 гр, тёртый на крупной тёрке
● Картофель отварной 2-3 шт – потереть на крупной тёрке

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Салатницу или кастрюлю смазать раст. маслом, покрыть пищевой плёнкой, чтобы края свисали поверх салатницы. Затем, уложить плотно слоями в следующей последовательности: грибы — зелень — морковь — огурцы — кур.грудка — сыр — яйца — картофель. Слои 1 и 2 майонезом не смазывать, затем последующие слои смазывать. Салат поставить в холодильник на ночь. Затем салатницу или кастрюлю перевернуть и аккуратно выложить на блюдо (потянуть за края плёнки). Сбоку края салата обсыпать зеленью или тёртым сыром.

4) САЛАТ С ГОРБУШЕЙ НЕЖНЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Консервированная горбуша — 1 банка,
● отварные яйца — 2 шт.,
● сметана — 1 ст. ложка,
● лимонный сок — 1 ч. ложка,
● отварная морковь — 1 шт.,
● майонез — 2 ст. ложки,
● пармезан — 100 г,
● соленые крекеры — 70 г,
● соленые огурцы — 2 шт.,
● маслины — 10 шт.,
● зелень — для украшения

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Помните вилкой горбушу. Натрите на терке сыр, соленые огурцы, соедините с мелко нарезанными яичными белками и заправьте соусом. Для приготовления соуса смешайте майонез, сметану и лимонный сок. Возьмите сервировочное кольцо и выложите первым слоем крекерную крошку, затем соус, рыбу, тертую отварную морковь, мелко нарезанные маслины и смесь из сыра, огурцов и яичных белков. Украсьте салат крекерами.

5) КОКТЕЙЛЬ С КРЕВЕТКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
● креветки в панцире 500 гр
● сыр 200 гр
● майонез
● помидоры 1-2 шт.
● чеснок 1 зубчик
● зелень
● лимон 1 шт.
● соль, перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Замороженные креветки заливаем кипятком, добавляем дольки лимона.
2. Майонез смешиваем с измельченным чесноком, лимонным соком и зеленью.
3. Креветки очищаем из панциря, солим и перчим.
4. Помидоры режем мелкими кубиками.
5. Часть помидоров выкладываем слоем в салатник, смазываем майонезом с чесноком.
6. Следующим слоем выкладываем креветки, если креветки крупные — режем их.
7. Смазываем майонезом.
8. Сыр трем на терке и выкладываем следующим слоем.
9. Снова смазываем майонезом.
10. Таким образом выкладываем слои 2-3 раза.

6) САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ И ВЕТЧИНОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Сыр твердых сортов – 200г
● Ветчина – 300г
● Отварное филе кальмара – 2шт
● Отварные яйца – 4шт
● Зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок
● Лук репчатый – 1шт
● Майонез

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Режем соломкой ветчину, сыр и кальмары.
2. Режем кубиками яйцо, лук.
3. Режем мелко зелень, добавляем майонез и перемешиваем.

7) ОЛИВЬЕ С ЯЗЫКОМ И КРАБОВЫМ МЯСОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
● куриное филе — 150 г,
● отварной картофель — 4-5 шт.,
● консервы «Крабовое мясо» — 1 банка,
● 1 небольшой свиной язык,
● сваренные вкрутую перепелиные яйца — 20 шт.,
● свежий огурец — 1 шт.,
● консервированный зеленый горошек — 1 банка,
● маринованные огурцы — 3 шт.,
● вареная морковь — 1 шт.,
● майонез,
● зелень по желанию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо, яйца и овощи мелко нарезать, соединить с горошком, перемешать, посолить и заправить майонезом.

8) ОЛИВЬЕ РЫБНЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
● отварной картофель — 4 шт.,
● замороженный зеленый горошек — 200 г,
● сваренные вкрутую яйца — 5 шт.,
● соленая красная рыба — 200-300 г,
● майонез,
● соленые огурцы — 3-4 шт.,
● зелень по желанию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Горошек отварить и остудить. Картофель, огурцы, яйца и рыбу нарезать мелким кубиком, выложить в миску, добавить горошек, заправить майонезом. Украсить можно красной икрой.

9) САЛАТ С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
● 4-5 небольших картофелин
● 5 яиц
● 2-3 небольших моркови
● 1 копчёная грудка
● майонез 1,5 банки (375мл)
● 150 гр сыра
● 1 маленькая головка репчатого лука, буквально 3см в диаметре
● чеснок по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Картофель и морковь отварить, остудить, натереть на крупной тёрке. Яйца очистить и также натереть на крупной тёрке. Грудку порезать мелкими кубиками, лук очень мелко. В майонез выдавить чеснок по вкусу, но лучше поядрёней сделать, чеснок должен хорошо быть выражен в этом салате. Салат выкладывать слоями:
● Грудка
● Картофель
● Морковь
● Яйца
● Лук (лук нужен обязательно, пробовали без него — не то)
Все слои хорошо промазать майонезом, нижний слой с картофелем прям хорошенько перемешать с майонезом, иначе будет рассыпаться. Слой с картофелем и морковью посолить. Сверху натереть сыр, чтобы шапка была пышной. Украсить по желанию.

10) ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ С ГРИБАМИ И КУРИНЫМИ НОЖКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
● окорочек вареный 1 шт (мелко порезанный)
● картошка отварная 2 шт (на терке)
● грибы 200 гр (заморож)
● морковь 1/2 шт жареная
● лук 1/2 шт жареный (с морковкой)
● лук 1/2 жареный (с грибами)
● яйца вареные 3 шт (отдельно белок и желток потереть)
● зеленый лук

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Картошку, мясо, грибы и белок смешать отдельно с майонезом.
По желанию присаливать. Выложить слоями.

Самые вкусные салаты на праздничный стол Самые вкусные салаты на праздничный столСамые вкусные салаты на праздничный стол Самые вкусные салаты на праздничный столСамые вкусные салаты на праздничный столСамые вкусные салаты на праздничный столСамые вкусные салаты на праздничный стол Самые вкусные салаты на праздничный стол Самые вкусные салаты на праздничный стол

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