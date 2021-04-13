Кекс Роскошный. Воздушное лакомство, которое легко испечь

Кекс Роскошный — это не просто название. Попробуйте испечь такое лакомство и смело угощайте близких.
Кекс Роскошный: ингредиенты
- Сахар — 200 г. (двести грамм)
- Мука пшеничная — 450 г. (четыреста пятьдесят грамм)
- Рафинированное подсолнечное масло — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Вода — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Жирный мёд — 2 ст. л ( две столовые ложки)
- Миндальные хлопья — 40-50 г. (сорок-пятьдесят грамм)
- Груша — 250- 300 г. (двести пятьдесят -триста грамм)
- Коньяк — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Горький шоколад (без добавок) — 50 г. (пятьдесят грамм)
- Подсолнечное масло для смазывания формы — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Панировочные сухари для посыпки 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л (полторы чайных ложек)
Инструкция по приготовлению:
- Кастрюлю с 0,5 литра воды поставьте на огонь и дайте закипеть.
- В эмалированную либо стеклянную миску налейте 250 миллилитров воды, насыпьте сахар, добавьте мёд.
- Влейте подсолнечное масло.
- Миску поставьте на водяную баню и постоянно помешивая доведите смесь до полного растворения сахара и мёда.
- Снимите миску с водяной бани, сразу налейте коньяк и перемешайте.
- В дрогой миске соедините просеянную муку с разрыхлителем.
- Затем муку с разрыхлителем всыпьте в миску с сахарно-масляной смесью.
- При помощи миксера хорошо перемешайте все ингредиенты до однородного состояния. Тесто по консистенции должно напоминать сметану.
- Затем всыпьте миндальные хлопья и перемешайте.
- Груши очистите от кожи и косточек, нарежьте кубиками со стороной примерно 1,2-1,5 см. и выложите в миску с тестом.
- Порубите ножом в крошку горький шоколад и всыпьте в тесто. Всё хорошенько перемешайте.
- Форму для кекса смажьте подсолнечным маслом и посыпьте панировочными сухарями.
- Тесто выложите в форму, поверхность разровняйте ложкой.
- Отправьте выпекаться в духовку, разогретую до 170 градусов на 90 минут.
- Извлеките кекс из духовки и аккуратно достаньте из формы.
Кекс Роскошный готов, можете угощать друзей!
Приятного Вам аппетита!
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