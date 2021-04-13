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Кекс Роскошный. Воздушное лакомство, которое легко испечь

Кекс Роскошный — это не просто название. Попробуйте испечь такое лакомство и смело угощайте близких.

Кекс Роскошный: ингредиенты

Кекс Роскошный

  1. Сахар — 200 г. (двести грамм)
  2. Мука пшеничная — 450 г. (четыреста пятьдесят грамм)
  3. Рафинированное подсолнечное масло — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  4. Вода — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  5. Жирный мёд — 2 ст. л ( две столовые ложки)
  6. Миндальные хлопья — 40-50 г. (сорок-пятьдесят грамм)
  7. Груша — 250- 300 г. (двести пятьдесят -триста грамм)
  8. Коньяк — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  9. Горький шоколад (без добавок) — 50 г. (пятьдесят грамм)
  10. Подсолнечное масло для смазывания формы — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  11. Панировочные сухари для посыпки 1 ст. л (одна столовая ложка)
  12. Разрыхлитель — 1,5 ч. л (полторы чайных ложек)

Инструкция по приготовлению:

  • Кастрюлю с 0,5 литра воды поставьте на огонь и дайте закипеть.
  • В эмалированную либо стеклянную миску налейте 250 миллилитров воды, насыпьте сахар, добавьте мёд.
  • Влейте подсолнечное масло.
  • Миску поставьте на водяную баню и постоянно помешивая доведите смесь до полного растворения сахара и мёда.
  • Снимите миску с водяной бани, сразу налейте коньяк и перемешайте.
  • В дрогой миске соедините просеянную муку с разрыхлителем.
  • Затем муку с разрыхлителем всыпьте в миску с сахарно-масляной смесью.
  • При помощи миксера хорошо перемешайте все ингредиенты до однородного состояния. Тесто по консистенции должно напоминать сметану.
  • Затем всыпьте миндальные хлопья и перемешайте.
  • Груши очистите от кожи и косточек, нарежьте кубиками со стороной примерно 1,2-1,5 см. и выложите в миску с тестом.
  • Порубите ножом в крошку горький шоколад и всыпьте в тесто. Всё хорошенько перемешайте.
  • Форму для кекса смажьте подсолнечным маслом и посыпьте панировочными сухарями.
  • Тесто выложите в форму, поверхность разровняйте ложкой.
  • Отправьте выпекаться в духовку, разогретую до 170 градусов на 90 минут.
  • Извлеките кекс из духовки и аккуратно достаньте из формы.

Кекс Роскошный готов, можете угощать друзей!

Кекс Роскошный. Воздушное лакомство, которое легко испечь 2

Приятного Вам аппетита!

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