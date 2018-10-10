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Вкуснятина за 15 минут — Лаваш с зеленью и сыром

Замечательный перекус!

 Вкуснятина за 15 минут — Лаваш с зеленью и сыром

Ингредиенты:

Лаваш — 1 шт
Сыр — 50 г
Яйцо — 1 шт
Зелень — по вкусу
Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Натираем сыр на терке, зелень мелко нарезать. Яйцо вбиваем в середину лаваша, размешиваем вилкой, солим и перчим. Посыпаем сыром и зеленью. Складываем края лаваша так, чтобы получился треугольник. Обжариваем лаваш (сперва кладем швом вниз) с обеих сторон на сковороде с маслом до румяности.

Приятного аппетита!

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