 Вкуснятина за 15 минут — Лаваш с зеленью и сыром

Замечательный перекус!
Ингредиенты:
Лаваш — 1 шт
Сыр — 50 г
Яйцо — 1 шт
Зелень — по вкусу
Соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Натираем сыр на терке, зелень мелко нарезать. Яйцо вбиваем в середину лаваша, размешиваем вилкой, солим и перчим. Посыпаем сыром и зеленью. Складываем края лаваша так, чтобы получился треугольник. Обжариваем лаваш (сперва кладем швом вниз) с обеих сторон на сковороде с маслом до румяности.
Приятного аппетита!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии