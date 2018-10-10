 Вкуснятина за 15 минут — Лаваш с зеленью и сыром

Ингредиенты:

Лаваш — 1 шт

Сыр — 50 г

Яйцо — 1 шт

Зелень — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Натираем сыр на терке, зелень мелко нарезать. Яйцо вбиваем в середину лаваша, размешиваем вилкой, солим и перчим. Посыпаем сыром и зеленью. Складываем края лаваша так, чтобы получился треугольник. Обжариваем лаваш (сперва кладем швом вниз) с обеих сторон на сковороде с маслом до румяности.

Приятного аппетита!