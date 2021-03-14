Сколько в Германии стоит килограмм свинины, говядины и курятины

В детстве всегда удивлялся, когда родители говорили: «Цены растут как на дрожжах!». Только повзрослев понял о чем идёт речь)) Помню когда в начале 2000 мы семьей переехали в Краснодарский край, то бензин стоил 11 рублей, а 10 рублей хватало чтобы в школе купить обед, и даже на сладкое оставалось. Прошло 20 лет, а выражение все ещё актуально цены растут дальше.

В Германии же столкнулся с «феноменом» — здесь цены не всегда растут, иногда и падают. Например четыре года назад бензин в Германии стоил 1,7 евро, в прошлом году 1 евро, сейчас чуть поднялся. Тоже самое можно сказать и про другие товары и услуги, хотя например на продуктах нет таких явных скачков.

Сегодня хочу рассказать о продуктах питания, а именно о мясе — неотъемлемой части нашего рациона питания. Да, мы мясоеды, и без мяса не представляем себе жизнь. Честно не понимаю вегетарианцев, тем более веганов, но ничего против них не имею))) Мы покупаем свинину, говядину, курятину и индюшатину. Очень редко баранину, хотя очень люблю из неё шашлык — жили б мы в частном доме, где можно было б жарить на огне, думаю перевес был в сторону барашек

Мясо покупаем в супермаркетах, так удобно, да и дешевле. Иногда закупаемся в турецких магазинах, хотя последнее время и туда редко заглядываем.

В Metzgerei (магазинчики, торгующие дорогим мясом от фермеров) пока не закупаемся — для нас дороговато. Но думаю когда-то и мы станем их клиентами. Там мясо стоит дорого, отличается ли на вкус сказать пока не могу))

Для примера, взял цены из крупной сети супермаркетов REWE. Нам очень нравится эта сеть, из-за огромного ассортимента продукции. Хотя мы частенько закупаемся и в LIDL. И там и там каждую неделю бывают очень выгодные акции на различные товары, что обычное дело для торговых сетей. Так что стараемся закупать определенное количество мяса и замораживаем на неделю или две вперёд.

Хочется развеять немного миф о том, что в Европе вся еда «пластмассовая» или не качественная. Понятно, что есть магазины, в которых можно найти продукты не совсем качественные, но в основном, по моему личному наблюдению, продукты питания на порядок выше и по качеству и вкусовым критериям чем в России. К примеру, когда приехали и попробовали местную курятину — то были очень удивлены вкусу продукта. Может только у нас в Краснодарском крае, из-за полной монополии Ткачевских птицефабрик так сильно упало качество мяса птицы, а может так и в других регионах.

Так вот, о ценах. Говядина стоит в полтора раза дороже свинины. Килограмм говядины на кости можно купить за 6 евро/килограмм. Вот например какие «шайбы» мы покупаем на супы.

Говяжий Антрекот будет стоить намного дороже — 24,9 евро/килограмм. Но опять же повторюсь — по скидке мякоть можно купить и по 10-15 евро за кило.

Со свининой ситуация такая: кусок шеи на кости по акции стоит всего 3,33 за кило,

а вот кусок свинины из части живота животного без акции стоит 8,90 евро/кг.

Свиные ребра стоят также без акции 7,49 евро/кг.

Куриные окорочка можно купить за 2,63 евро/кг — но это от местной торговой марки.

Те же окорочка другой фирмы будут стоить 7 евро/кг. Но честно, разницы во вкусе я не заметил.

Целая курица стоит 6 евро/кг, но ее мы никогда не берём.

Нельзя наверное сказать, что мясо дорого или дёшево в Германии — правильно будет сказать, что есть для всех категорий граждан.

Поделитесь, какие цены на мясо в вашем регионе.