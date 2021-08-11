Салат Помидорная полянка. Очень вкусный и сытный салат

Салат Помидорная полянка вкусно и очень красиво.
Салат Помидорная полянка: ингредиенты
- Куриное филе — 2 шт. (две штуки)
- Брунза — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Майонез — 100 гр (сто грамм)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Салатная луковица — 1 шт. (одна штука)
- Помидоры черри — 100 гр. (сто грамм)
- Соль, перец — по вкусу
- Петрушка
Рецепт приготовления:
- Первым слоем выложите нарезанное на мелкие куски куриное филе.
- Сверху нарезанный мелкими кубиками сладкий салатный лук.
- Сверху лука выложите слой майонеза и разровняйте.
- Пять белков натрите на тёрле и разделите на две части. Первую часть выложите поверх лука, посолите, поперчите и смажьте майонезом.
- Затем слой брынзы, натёртой на крупной тёрке, сверху ещё майонез.
- Слой желтка, посолите, поперчите, смажьте майонезом.
- Сверху выложите вторую половину белков и поставьте в холодильник на пару часов.
- Сверху украсьте помидорами Черри.
Салат Помидорная полянка: видео
Приятного аппетита!
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