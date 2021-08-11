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Салат Помидорная полянка. Очень вкусный и сытный салат

Салат Помидорная полянка вкусно и очень красиво.

Салат Помидорная полянка: ингредиенты

Салат Помидорная полянка

  1. Куриное филе — 2 шт. (две штуки)
  2. Брунза — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Майонез — 100 гр (сто грамм)
  4. Яйца — 5 шт. (пять штук)
  5. Салатная луковица — 1 шт. (одна штука)
  6. Помидоры черри — 100 гр. (сто грамм)
  7. Соль, перец — по вкусу
  8. Петрушка

Рецепт приготовления:

  • Первым слоем выложите нарезанное на мелкие куски куриное филе.
  • Сверху нарезанный мелкими кубиками сладкий салатный лук.
  • Сверху лука выложите слой майонеза и разровняйте.
  • Пять белков натрите на тёрле и разделите на две части. Первую часть выложите поверх лука, посолите, поперчите и смажьте майонезом.
  • Затем слой брынзы, натёртой на крупной тёрке, сверху ещё майонез.
  • Слой желтка, посолите, поперчите, смажьте майонезом.
  • Сверху выложите вторую половину белков и поставьте в холодильник на пару часов.
  • Сверху украсьте помидорами Черри.

Салат Помидорная полянка. Очень вкусный и сытный салат 2

Салат Помидорная полянка: видео

Приятного аппетита!

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