Сестра начала мыть полы, добавляя соль в воду! Узнала, для чего она это делает, и теперь поступаю так же

Все хозяйки, да и мужчины, моют полы с самыми разными средствами, чтобы добиться чистоты в своем доме, квартире или на даче.

Сестра недавно при мне мыла полы у себя дома и насыпала в воду соль. С тех пор, я делаю точно также. И сейчас поясню, почему.

Везде, на любой поверхности в квартире, доме или офисе, всегда есть огромное количество разных вредных бактерий, инфекций и вирусов. Соль станет вашим эффективным помощником, который очистит все поверхности и сделает более чистым воздух.

Вы помните о том, какие в мире существуют солевые пещеры и по их подобию сегодня работает масса солевых комнат, визит куда, стоит денег. Все потому, что соль, испаряясь, очищает воздух от микробов и насыщает его полезными веществами для нашего здоровья.

Вот и дома вы можете использовать соль для чистки помещений и воздуха.

На половину ведра теплой воды разводим 3 чайные ложки соли и хорошо перемешиваем. Промываем все поверхности, но не забудьте одеть перчатки, ведь вы будете длительное время контактировать, пусть и не с крепким, но все же солевым раствором.

Тем, кто хочет чтобы воздух в доме постоянно очищался, я советую приобрести солевую лампу и периодически ее включать.