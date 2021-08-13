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Мини-чизейк из печенья и творога. Нежный десерт за 5 минут

Мини-чизейк из печенья и творога выручат вас, если гости на подходе.

Мини-чизейк из печенья и творога: ингредиенты

Мини-чизейк из печенья и творога

  1. Печенье – 6 шт. (шесть штук)
  2. Яйца – 1 шт. (одна штука)
  3. Сметана – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  4. Творог или творожный сыр – 290 г. (двести девяносто грамм)
  5. Сливочное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  6. Сахар – 6 ст. л. (шесть столовых ложки)
  7. Ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления:

  • Любым удобным способом превратите печенье в крошку.
  • Введите масло, вымешайте, положите в формочки и утрамбуйте.
  • Для приготовления отправьте в микроволновку на минуту.
  • Со сметаной, сахаром, яйцом соедините сыр или творог, введите ваниль и перебейте всё блендером до однородности.
  • Положите в формочки, заполняя половину пространства и отправьте на пару минут в микроволновку. Оптимальная мощность – 700.
  • После выключения поставьте ещё на минуту.
  • Мини-десерты достаньте, остудите и поставьте в холод.

Мини-чизейк из печенья и творога — быстро и вкусно.

Мини-чизейк из печенья и творога. Нежный десерт за 5 минут 4

Приятного аппетита!

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