Мини-чизейк из печенья и творога. Нежный десерт за 5 минут

Мини-чизейк из печенья и творога выручат вас, если гости на подходе.
Мини-чизейк из печенья и творога: ингредиенты
- Печенье – 6 шт. (шесть штук)
- Яйца – 1 шт. (одна штука)
- Сметана – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Творог или творожный сыр – 290 г. (двести девяносто грамм)
- Сливочное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Сахар – 6 ст. л. (шесть столовых ложки)
- Ванильный сахар – по вкусу
Способ приготовления:
- Любым удобным способом превратите печенье в крошку.
- Введите масло, вымешайте, положите в формочки и утрамбуйте.
- Для приготовления отправьте в микроволновку на минуту.
- Со сметаной, сахаром, яйцом соедините сыр или творог, введите ваниль и перебейте всё блендером до однородности.
- Положите в формочки, заполняя половину пространства и отправьте на пару минут в микроволновку. Оптимальная мощность – 700.
- После выключения поставьте ещё на минуту.
- Мини-десерты достаньте, остудите и поставьте в холод.
Мини-чизейк из печенья и творога — быстро и вкусно.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии