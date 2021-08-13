Мини-чизейк из печенья и творога. Нежный десерт за 5 минут

Мини-чизейк из печенья и творога выручат вас, если гости на подходе.

Мини-чизейк из печенья и творога: ингредиенты

Печенье – 6 шт. (шесть штук) Яйца – 1 шт. (одна штука) Сметана – 2 ст. л. (две столовых ложки) Творог или творожный сыр – 290 г. (двести девяносто грамм) Сливочное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки) Сахар – 6 ст. л. (шесть столовых ложки) Ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Любым удобным способом превратите печенье в крошку.

Введите масло, вымешайте, положите в формочки и утрамбуйте.

Для приготовления отправьте в микроволновку на минуту.

Со сметаной, сахаром, яйцом соедините сыр или творог, введите ваниль и перебейте всё блендером до однородности.

Положите в формочки, заполняя половину пространства и отправьте на пару минут в микроволновку. Оптимальная мощность – 700.

После выключения поставьте ещё на минуту.

Мини-десерты достаньте, остудите и поставьте в холод.

Мини-чизейк из печенья и творога — быстро и вкусно.

Приятного аппетита!