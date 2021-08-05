Отличная заготовка на зиму. Помидоры в снегу: маринованные помидоры на зиму

Такие ароматные и вкусные, пикантные томаты в маринаде с чесноком, будут настоящим украшением вашего праздничного стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 2 2 кг;

чеснок по 2 зубчика в банку;

соль, треть ст.л;

сахар, 1.3 ч.л;

лимонная кислота, четверть ч.л.

Процесс приготовления

Самыми вкусными получаются небольшие томаты, плотные, с толстой и упругой кожурой. Такие не станут слишком мягкими и не расползутся в процессе готовки.

Промываем овощи и раскладываем в чистые банки. У меня 6 банок по 70 мл.

Заливаем томаты кипятком, накрываем крышками и оставляем на 30 минут.

Сливаем воду, заливаем чистую кипящую и опять оставляем на 30 минут.

Сливаем воду, в каждую банку кладем по 1.5 – 2 тертого на крупной терке зубчика чеснока, соль, сахар, лимонную кислоту.

Совет: чеснока вы можете взять больше, получится еще вкуснее и острее.

Заливаем кипяток и закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.

Хранить такую консервацию можно в подвале или в кладовке.

Томаты получаются просто изумительными, в меру солеными и сладкими, с легкой кислинкой, они дополнят любое блюдо и мясную закуску.