Как вкусно и красиво запечь картошку

Очень вкусный рецепт запеченной картошки с мясом и овощами в духовке!

Такое блюдо можно подать даже гостям, выглядит оно аппетитно и красиво!

Продукты:

мясо свинина или телятина — 700 г

морковь — 1 шт

лук — 1 шт

картофель — 7 шт (1 кг)

болгарский перец — 1 шт

горошек свежемороженый — 100 г

соль и перец по вкусу

паприка — 1 ст л

зелень укропа — 30 г

В это блюдо можно так же добавить грибы, баклажаны, помидоры или другие овощи по вкусу и по сезону!

Подробное приготовление картошки в духовке смотрите в видео ниже.

Приятного аппетита!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!