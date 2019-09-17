Как вкусно и красиво запечь картошку

Очень вкусный рецепт запеченной картошки с мясом и овощами в духовке!
Такое блюдо можно подать даже гостям, выглядит оно аппетитно и красиво!
Продукты:
- мясо свинина или телятина — 700 г
- морковь — 1 шт
- лук — 1 шт
- картофель — 7 шт (1 кг)
- болгарский перец — 1 шт
- горошек свежемороженый — 100 г
- соль и перец по вкусу
- паприка — 1 ст л
- зелень укропа — 30 г
В это блюдо можно так же добавить грибы, баклажаны, помидоры или другие овощи по вкусу и по сезону!
Подробное приготовление картошки в духовке смотрите в видео ниже.
Приятного аппетита!
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