Скатерть-Самобранка

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Как вкусно и красиво запечь картошку

Как вкусно и красиво запечь картошку

Очень вкусный рецепт запеченной картошки с мясом и овощами в духовке!

Такое блюдо можно подать даже гостям, выглядит оно аппетитно и красиво!

Продукты:

  • мясо свинина или телятина — 700 г
  • морковь — 1 шт
  • лук — 1 шт
  • картофель — 7 шт (1 кг)
  • болгарский перец — 1 шт
  • горошек свежемороженый — 100 г
  • соль и перец по вкусу
  • паприка — 1 ст л
  • зелень укропа — 30 г

В это блюдо можно так же добавить грибы, баклажаны, помидоры или другие овощи по вкусу и по сезону!

Подробное приготовление картошки в духовке смотрите в видео ниже.

Приятного аппетита!

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