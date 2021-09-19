Когда надоела шарлотка, а в доме есть 3 яблока. Пышный пирог в чаю

Яблочные пироги хороши тем, что время на готовку – минимальное, а результат просто восхитительный, тесто будет влажным и пропитанным нежным яблочным пюре.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 6 шт;
- сахар, 250 г;
- соль щепотка;
- сметана, 100 г;
- мука, около 20 г;
- разрыхлитель, 1.5 ч.л;
- яблоки, 3 шт;
- орехи грецкие, 50 г;
- смородина по вкусу, около 100 г.
Процесс приготовления
Яйца соединяем с щепоткой соли и взбиваем миксером до пышной массы.
Всыпаем сахар частями и взбиваем до стойкой и густой массы.
Добавляем сметану и аккуратно вымешиваем лопаткой.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем.
Форму застилаем пергаментом и выливаем половину теста.
Сверху раскладываем кусочки яблок, посыпаем измельченными грецкими орехами, кладем по желанию смородину (свежую или замороженную, можно варенье или чернику, другие ягоды).
Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут до готовности. Проверяйте шпажкой.
Вынимаем пирог, остужаем и посыпаем сахарной пудрой, можно смешать ее с корицей.
Пирог получается пышным, мягким, хорошо пропитанным, идеально подходит к чаепитию и даже ваши гости его оценят по достоинству.
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