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Когда надоела шарлотка, а в доме есть 3 яблока. Пышный пирог в чаю

Яблочные пироги хороши тем, что время на готовку – минимальное, а результат просто восхитительный, тесто будет влажным и пропитанным нежным яблочным пюре.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 6 шт;
  • сахар, 250 г;
  • соль щепотка;
  • сметана, 100 г;
  • мука, около 20 г;
  • разрыхлитель, 1.5 ч.л;
  • яблоки, 3 шт;
  • орехи грецкие, 50 г;
  • смородина по вкусу, около 100 г.

Процесс приготовления

Яйца соединяем с щепоткой соли и взбиваем миксером до пышной массы.

Всыпаем сахар частями и взбиваем до стойкой и густой массы.

Добавляем сметану и аккуратно вымешиваем лопаткой.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем.

Форму застилаем пергаментом и выливаем половину теста.

Сверху раскладываем кусочки яблок, посыпаем измельченными грецкими орехами, кладем по желанию смородину (свежую или замороженную, можно варенье или чернику, другие ягоды).

Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут до готовности. Проверяйте шпажкой.

Вынимаем пирог, остужаем и посыпаем сахарной пудрой, можно смешать ее с корицей.

Когда надоела шарлотка, а в доме есть 3 яблока. Пышный пирог в чаю

Пирог получается пышным, мягким, хорошо пропитанным, идеально подходит к чаепитию и даже ваши гости его оценят по достоинству.

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