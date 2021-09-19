Когда надоела шарлотка, а в доме есть 3 яблока. Пышный пирог в чаю

Яблочные пироги хороши тем, что время на готовку – минимальное, а результат просто восхитительный, тесто будет влажным и пропитанным нежным яблочным пюре.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 6 шт;

сахар, 250 г;

соль щепотка;

сметана, 100 г;

мука, около 20 г;

разрыхлитель, 1.5 ч.л;

яблоки, 3 шт;

орехи грецкие, 50 г;

смородина по вкусу, около 100 г.

Процесс приготовления

Яйца соединяем с щепоткой соли и взбиваем миксером до пышной массы.

Всыпаем сахар частями и взбиваем до стойкой и густой массы.

Добавляем сметану и аккуратно вымешиваем лопаткой.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем.

Форму застилаем пергаментом и выливаем половину теста.

Сверху раскладываем кусочки яблок, посыпаем измельченными грецкими орехами, кладем по желанию смородину (свежую или замороженную, можно варенье или чернику, другие ягоды).

Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут до готовности. Проверяйте шпажкой.

Вынимаем пирог, остужаем и посыпаем сахарной пудрой, можно смешать ее с корицей.