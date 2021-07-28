Торт Мишутка. Любимое лакомство из детства

Торт Мишутка получается очень вкусным и нежным, он напомнит Вам тортик испечённый Вашей мамой.
Торт мишутка: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 300 г. (триста грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сметана — 300 г. (триста грамм)
- Какао — 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Сгущёнка — 350 г. (триста пятьдесят грамм)
- Сода — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Крем:
- Варёная сгущёнка — 1 б. (одна банка)
- сливочное масло — 200 г. (двести грамм)
- Ванилин — щепотка
Глазурь:
- Сметана — 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- какао — 2 ст. л. (две столовых ложки)
Способ приготовления:
- Хорошо взбейте сгущёнку со сметаной и яйцами, добавьте муку и соду. Разделите на 2 равных части. В одну часть добавьте какао.
- Испеките два коржа, остудите. Разрежьте аккуратно ножом на 2 части.
- Хорошо взбейте все ингредиенты для крема.
- Пропитайте коржи, смажьте кремом. Сложите тортик, также смажьте кремом края.
- Соедините все ингредиенты для глазури, доведите до кипения и слегка остудите.
- Смажьте глазурью торт, посыпьте крошкой от печенья.
- Поставьте пропитаться в холодильник.
Торт Мишутка родом из детства.
Пеките на здоровье!
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