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Торт Мишутка. Любимое лакомство из детства

Торт Мишутка получается очень вкусным и нежным, он напомнит Вам тортик испечённый Вашей мамой.

Торт мишутка: ингредиенты

Торт Мишутка

Тесто:

  1. Мука — 300 г. (триста грамм)
  2. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  3. Сметана — 300 г. (триста грамм)
  4. Какао — 2 ст. л. (две столовых ложки)
  5. Сгущёнка — 350 г. (триста пятьдесят грамм)
  6. Сода — 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Крем:

  1. Варёная сгущёнка — 1 б. (одна банка)
  2. сливочное масло — 200 г. (двести грамм)
  3. Ванилин — щепотка

Глазурь:

  1. Сметана — 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  2. какао — 2 ст. л. (две столовых ложки)

Способ приготовления:

  • Хорошо взбейте сгущёнку со сметаной и яйцами, добавьте муку и соду. Разделите на 2 равных части. В одну часть добавьте какао.
  • Испеките два коржа, остудите. Разрежьте аккуратно ножом на 2 части.
  • Хорошо взбейте все ингредиенты для крема.
  • Пропитайте коржи, смажьте кремом. Сложите тортик, также смажьте кремом края.
  • Соедините все ингредиенты для глазури, доведите до кипения и слегка остудите.
  • Смажьте глазурью торт, посыпьте крошкой от печенья.
  • Поставьте пропитаться в холодильник.

Торт Мишутка родом из детства.

Торт Мишутка. Любимое лакомство из детства 2

Пеките на здоровье!

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