Такого рецепта салата нет в интернете. Очень необычный салат «Хруст»

Салат необычный: контрастные вкусы продуктов в его составе, дают своеобразное послевкусие, а если вы будете его подавать сразу, как сделаете, то он будет очень аппетитно хрустеть. Когда блюдо пропитается, оно слегка поменяет вкус, но он тоже будет очень оригинальным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кукурузные хлопья несладкие, 70 г;

картофель, 1 большая;

кукуруза консервированная, 1 б;

колбаса копченая, 150 г;

сыр, 100 г;

огурец, 1 шт;

яйца, 3 шт.

Процесс приготовления

Картофель трем на терке для корейской моркови и обсушиваем на бумажном полотенце. Обжариваем на растительном масле и выкладываем на салфетки, чтобы они впитали излишки масла.

Яйца и сыр натираем на крупной терке в разную посуду.

Огурец, колбасу режем соломкой.

Салат будем формировать в кольце слоями, над каждым делаем сеточку майонеза.

Первый слой – кукурузные хлопья.

Второй слой – картофель.

Третий слой – кукуруза консервированная.

Четвертый слой – колбаса.

Пятый слой – огурец.

Шестой слой – сыр.

Седьмой слой – яйца.

Покрываем салат майонезом и украшаем по своему вкусу.