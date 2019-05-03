Рыба, жареная в «Баварском» кляре — вкуснятина

Вкуснее чем обычно. Пальчики оближите!

Ингредиенты:

Для кляра:

Мука — 1 стакан с горкой

Яйца — 2 шт.

Пиво светлое — 1 стакан

Молоко — 4-5 ст.ложек

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Взбалтываем яйца с солью вилкой, добавляем молоко, пиво и просеянную муку.

Все хорошенько перемешиваем до однородности.

Должно получиться тесто, как для оладий.

Рыбу чистим и моем, нарезаем на порционные куски (толщиной 3-4 см) и обсушиваем на бумажном полотенце.

Жарим рыбу в сковороде, налив масла на высоту не менее 1 см.

Рыбу окунаем в кляр и жарим до румяной корочки.

Выкладываем готовую рыбу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Приятного аппетита!