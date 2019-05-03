Рыба, жареная в «Баварском» кляре — вкуснятина

Вкуснее чем обычно. Пальчики оближите!
Ингредиенты:
Для кляра:
Мука — 1 стакан с горкой
Яйца — 2 шт.
Пиво светлое — 1 стакан
Молоко — 4-5 ст.ложек
Соль — по вкусу.
Приготовление:
Взбалтываем яйца с солью вилкой, добавляем молоко, пиво и просеянную муку.
Все хорошенько перемешиваем до однородности.
Должно получиться тесто, как для оладий.
Рыбу чистим и моем, нарезаем на порционные куски (толщиной 3-4 см) и обсушиваем на бумажном полотенце.
Жарим рыбу в сковороде, налив масла на высоту не менее 1 см.
Рыбу окунаем в кляр и жарим до румяной корочки.
Выкладываем готовую рыбу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Приятного аппетита!
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