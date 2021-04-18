Мегральские хачапури. Просто пальчики оближешь

Мегральские хачапури — горячие и сочные! Что может быть вкуснее? Приготовьте это замечательное блюдо и подавайте вместе с чаем на завтрак.
Мегральские хачапури: ингредиенты
- Мука – 500 г. (пятьсот грамм)
- Сахар – 2 ч. л. (две чайной ложки)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Сыр сулугуни – 600 г. (шестьсот грамм)
- Быстродействующие сухие дрожки – 2 ч. л. (две чайной ложки)
- Сливочное масло – 30 г. (тридцать грамм)
- Молоко – 100 мл. (сто миллилитров)
- Тёплая вода – 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Пошаговое приготовление:
- Сперва приготовьте опару для теста: слегка подогрейте воду, добавьте 2 чайные ложки сахара и хорошо перемешайте. Добавьте сухие дрожки, накройте полотенцем или пищевой плёнкой и оставьте на столе на 30 минут.
- Слегка разогрейте молоко, растопите масло в микроволновой печи и дайте остыть. Просейте муку в большую миску, добавьте молоко, яйцо и растопленное масло.
- Влейте дрожки и замесите тесто. Тесто вымешивайте 5 – 10 минут до эластичности. Готовое тесто смажьте растительным маслом, в глубокую миску положите и накройте. Тесто оставьте подниматься на 2 часа.
- Когда поднимется тесто, натрите сыр на крупной тёрке.
- Разделите на 3 части. Раскатайте порцию теста в круг, выложите в середину натёртый сыр. Края теста поднимите и соберите в центре.
- Мешочек переверните швом в низ раскатайте снова в круг. Внутри лепёшки воздух, его можете выпустить, проколов хачапури в нескольких местах. Лепёшку смажьте взбитым желтком.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Хачапури переложите на противень и щедро посыпьте сыром. Выпекайте 8-10 минут в разогретой духовке, патом увеличьте температуру духовки до максимума и выпекайте до румяной корочки (примерно 5 минут)
Мегральские хачапури подавайте тёплыми.
Вам обязательно понравиться, приятного аппетита!
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