Чем завтракают на Кавказе, чтобы дожить до 100 лет? Показываю завтрак долгожителя

Сегодня я хочу поделиться с вами полезной информацией о том, какой завтрак нужно кушать по утрам, по примеру жителей Кавказа, чтобы прожить долго и оставаться здоровым.

В основе питания кавказцев, лежит полезное и здоровое питание, простое, но сытное. В основном, для приготовления блюд используются молоко, мясо, готовятся пироги и лепешки.

Не стоит думать, что все жители Кавказа кушают только один шашлык – это праздничное блюдо, его готовят не так часто, как вам кажется. В основном, мясо варится и на бульонах делаются полезные и сытные супы.

Возьмем обычный завтрак, который готовит себе человек, которому уже 98 лет, и он полон сил и все также активен, как и лет 20 назад. На стол выставляется все, что есть в доме: тонкие лепешки с творогом, чай с медом, домашнее сливочное масло и даже разные экзотические фрукты, такие, как бананы. Все приготовлено в основном из своих продуктов, домашнего мяса, молока и творога, сыра.