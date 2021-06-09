Мясной пирог из батона и фарша. Нарезаем хлеб и распределяем мясо, без хлопот с тестом

Мясной пирог из батона и фарша — изумительно сочный и аппетитный. Это быстрый и интересный завтрак на скорую руку.
Мясной пирог из батона и фарша: ингредиенты
- Батон или свежий хлеб — 1 шт. (одна штука)
- Молоко — 150 мл.(сто пятьдесят миллилитров)
- Фарш — 300 гр. (триста граммов)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Молоко — 100 мл.(сто миллилитров)
- Сыр
- Соль, перец — по вкусу
- Луковица — 1 шт. (одна штука)
Способ приготовления:
- Фарш переложите в глубокую миску, лук мелко нарежьте и добавьте к фаршу. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
- Нарежьте батон ломтиками средней толщины. Вымочите каждый из них в молоке и разложите на сковороду в один слой. Сверху на них распределите фарш.
- В отдельной миске разбейте яйца, влейте к ним молоко, посолите и взбейте вилкой. Этой смесью залейте батоны с фаршем и поставьте сковороду на плиту.
- Спустя четыре минуты заготовку посыпьте тёртым сыром. Как только сыр расплавится, можно будет подавать к столу.
Мясной пирог из батона и фарша: Видео
Приятного Вам аппетита!
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