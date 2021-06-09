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Мясной пирог из батона и фарша. Нарезаем хлеб и распределяем мясо, без хлопот с тестом

Мясной пирог из батона и фарша — изумительно сочный и аппетитный. Это быстрый и интересный завтрак на скорую руку.

Мясной пирог из батона и фарша: ингредиенты

Мясной пирог из батона и фарша

  1. Батон или свежий хлеб — 1 шт. (одна штука)
  2. Молоко — 150 мл.(сто пятьдесят миллилитров)
  3. Фарш — 300 гр. (триста граммов)
  4. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  5. Молоко — 100 мл.(сто миллилитров)
  6. Сыр
  7. Соль, перец — по вкусу
  8. Луковица — 1 шт. (одна штука)

Способ приготовления:

  • Фарш переложите в глубокую миску, лук мелко нарежьте и добавьте к фаршу. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
  • Нарежьте батон ломтиками средней толщины. Вымочите каждый из них в молоке и разложите на сковороду в один слой. Сверху на них распределите фарш.
  • В отдельной миске разбейте яйца, влейте к ним молоко, посолите и взбейте вилкой. Этой смесью залейте батоны с фаршем и поставьте сковороду на плиту.
  • Спустя четыре минуты заготовку посыпьте тёртым сыром. Как только сыр расплавится, можно будет подавать к столу.

Мясной пирог из батона и фарша. Нарезаем хлеб и распределяем мясо, без хлопот с тестом 2

Мясной пирог из батона и фарша: Видео

Приятного Вам аппетита!

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