Пирожки пеку по первому требованию. Быстрее и проще рецепта не знаю: пока закипает чайник уже готовы

С первой попавшейся начинкой, на любой вкус, одновременно хрустящие и мягкие (кто какие попросит). В любой момент можно организовать вкусное чаепитие или сытно перекусить и потратить на это не больше десяти минут. Быстрее и проще рецепта я не знаю, а если такой имеется у вас, расскажите в комментариях — потестим!)

Это так классно – напечь пирожков и не рухнуть без сил рядом с ними, а найти занятие поинтереснее за порогом кухни.

ПИРОЖКИ на скорую руку: как приготовить

Ни списка ингредиентов, ни точных пропорций не нужно – только желание вот прямо сейчас поесть пирожков. С чем? С тем, что есть под рукой: с творогом, с сыром, с картофельным пюре, с жареным фаршем… У меня есть яблоки – значит, будут сладкие пирожки.

Подготавливаю начинку: яблоки нарезаю мелкими кусочками (можно натереть на терке).

Беру тонкий ЛАВАШ и нарезаю лентами во всю длину (шириной примерно 10 см.).

На край кладу яблоки, посыпаю сахаром по вкусу.

Заворачиваю лаваш на угол.

Теперь сворачиваю треугольник за треугольником, пока не закончится полоса лаваша. Начинка окажется полностью закрыта, не вывалится и не потечет.

Вместо треугольника можно испечь пирожки другой формы

В сковородке разогреваю немного растительного масла, выкладываю пирожки и обжариваю с двух сторон до румяного цвета.

Крышкой сковородку не накрываю

Если их есть сразу горячими, будут аппетитно хрустеть! А если нравятся мягкие пирожки, то подержать их в полиэтиленовом пакете.