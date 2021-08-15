Пирожки пеку по первому требованию. Быстрее и проще рецепта не знаю: пока закипает чайник уже готовы

С первой попавшейся начинкой, на любой вкус, одновременно хрустящие и мягкие (кто какие попросит). В любой момент можно организовать вкусное чаепитие или сытно перекусить и потратить на это не больше десяти минут. Быстрее и проще рецепта я не знаю, а если такой имеется у вас, расскажите в комментариях — потестим!)
Это так классно – напечь пирожков и не рухнуть без сил рядом с ними, а найти занятие поинтереснее за порогом кухни.
ПИРОЖКИ на скорую руку: как приготовить
Ни списка ингредиентов, ни точных пропорций не нужно – только желание вот прямо сейчас поесть пирожков. С чем? С тем, что есть под рукой: с творогом, с сыром, с картофельным пюре, с жареным фаршем… У меня есть яблоки – значит, будут сладкие пирожки.
- Подготавливаю начинку: яблоки нарезаю мелкими кусочками (можно натереть на терке).
- Беру тонкий ЛАВАШ и нарезаю лентами во всю длину (шириной примерно 10 см.).
- На край кладу яблоки, посыпаю сахаром по вкусу.
- Заворачиваю лаваш на угол.
- Теперь сворачиваю треугольник за треугольником, пока не закончится полоса лаваша. Начинка окажется полностью закрыта, не вывалится и не потечет.
- В сковородке разогреваю немного растительного масла, выкладываю пирожки и обжариваю с двух сторон до румяного цвета.
- Если их есть сразу горячими, будут аппетитно хрустеть! А если нравятся мягкие пирожки, то подержать их в полиэтиленовом пакете.