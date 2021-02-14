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Баклажаны с фаршем в духовке: на ужин или на обед.

Баклажаны с фаршем в духовке! На вечер можно приготовить очень простое блюдо – баклажаны с фаршем в духовке. Его можно готовить хоть каждый день, меняя заливку и специи по настроению и вкусу.

Великолепный вкус и очень аппетитный вид сделают это блюдо одним из самых любимых в Вашей семье.

Баклажаны с фаршем в духовке: ингредиенты

  • два больших баклажана

Баклажаны с фаршем в духовке

  • половина килограмма фарша (свинина + телятина)
  • одна головка репчатого лука
  • четыре зубчика чеснока
  • молотый базилик – по вкусу
  • соль, молотый белый перец, перец чили – по вкусу
  • литр томатного сока

Баклажаны с фаршем в духовке: как готовить

Начать надо с подготовки баклажан:

  • Баклажаны хорошо помыть и срезать хвостики.

Баклажаны с фаршем в духовке

  • Затем порезать баклажаны гармошкой. Для этого нужно положить два ножа параллельно друг другу и сделать разрезы на баклажанах с расстоянием в четыре миллиметра друг от друга.
  • Порезанные баклажаны посолить. Присыпать молотым базиликом. Отложить баклажаны в сторонку, чтобы они пропитались специями.

А теперь нужно подготовить фарш:

  • Лук почистить и нарезать на небольшие части. Отправить в чашу для блендера.
  • Чеснок почистить и отправить туда же.
  • Измельчить все блендером.
  • Фарш выложить в глубокую миску.
  • Туда же положить измельченные лук и чеснок.
    Добавить по вкусу соль, молотый белый перец и сухой базилик.
  • Все хорошо перемешать руками.

А теперь нужно собрать блюдо:

  • В порезанные баклажанные гармошки заложить мясо.

Баклажаны с фаршем в духовке

  • Фаршированные мясом баклажаны положить в форму.
  • Если остается лишний фарш, то можно сформировать мясные фрикадельки и положить рядом с баклажанами в форму.
  • Томатный сок прямо в банке положить в микроволновку и подогреть до горячего состояния.
  • В горячий томатный сок добавить половину чайной ложки соли, столько же сухого базилика и немного острого чили.
  • Хорошо все перемешать и залить этим соком баклажаны.
  • Духовку заранее разогреть до ста девяноста градусов.
  • Отправить в нее форму с баклажанами и фрикадельками минут на пятьдесят.

Все, наши вкусные баклажаны с фаршем готовы. Достаньте их из духовки, положите в большое глубокое блюдо и можете нести на стол.

Баклажаны с фаршем в духовке: готовы

Приятного аппетита!

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