Баклажаны с фаршем в духовке: на ужин или на обед.

Баклажаны с фаршем в духовке! На вечер можно приготовить очень простое блюдо – баклажаны с фаршем в духовке. Его можно готовить хоть каждый день, меняя заливку и специи по настроению и вкусу.
Великолепный вкус и очень аппетитный вид сделают это блюдо одним из самых любимых в Вашей семье.
Баклажаны с фаршем в духовке: ингредиенты
- два больших баклажана
- половина килограмма фарша (свинина + телятина)
- одна головка репчатого лука
- четыре зубчика чеснока
- молотый базилик – по вкусу
- соль, молотый белый перец, перец чили – по вкусу
- литр томатного сока
Баклажаны с фаршем в духовке: как готовить
Начать надо с подготовки баклажан:
- Баклажаны хорошо помыть и срезать хвостики.
- Затем порезать баклажаны гармошкой. Для этого нужно положить два ножа параллельно друг другу и сделать разрезы на баклажанах с расстоянием в четыре миллиметра друг от друга.
- Порезанные баклажаны посолить. Присыпать молотым базиликом. Отложить баклажаны в сторонку, чтобы они пропитались специями.
А теперь нужно подготовить фарш:
- Лук почистить и нарезать на небольшие части. Отправить в чашу для блендера.
- Чеснок почистить и отправить туда же.
- Измельчить все блендером.
- Фарш выложить в глубокую миску.
- Туда же положить измельченные лук и чеснок.Добавить по вкусу соль, молотый белый перец и сухой базилик.
- Все хорошо перемешать руками.
А теперь нужно собрать блюдо:
- В порезанные баклажанные гармошки заложить мясо.
- Фаршированные мясом баклажаны положить в форму.
- Если остается лишний фарш, то можно сформировать мясные фрикадельки и положить рядом с баклажанами в форму.
- Томатный сок прямо в банке положить в микроволновку и подогреть до горячего состояния.
- В горячий томатный сок добавить половину чайной ложки соли, столько же сухого базилика и немного острого чили.
- Хорошо все перемешать и залить этим соком баклажаны.
- Духовку заранее разогреть до ста девяноста градусов.
- Отправить в нее форму с баклажанами и фрикадельками минут на пятьдесят.
Все, наши вкусные баклажаны с фаршем готовы. Достаньте их из духовки, положите в большое глубокое блюдо и можете нести на стол.
Баклажаны с фаршем в духовке: готовы
Приятного аппетита!
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