Баклажаны с фаршем в духовке: на ужин или на обед.

Баклажаны с фаршем в духовке! На вечер можно приготовить очень простое блюдо – баклажаны с фаршем в духовке. Его можно готовить хоть каждый день, меняя заливку и специи по настроению и вкусу.

Великолепный вкус и очень аппетитный вид сделают это блюдо одним из самых любимых в Вашей семье.

Баклажаны с фаршем в духовке: ингредиенты

два больших баклажана

половина килограмма фарша (свинина + телятина)

одна головка репчатого лука

четыре зубчика чеснока

молотый базилик – по вкусу

соль, молотый белый перец, перец чили – по вкусу

литр томатного сока

Баклажаны с фаршем в духовке: как готовить

Начать надо с подготовки баклажан:

Баклажаны хорошо помыть и срезать хвостики.

Затем порезать баклажаны гармошкой. Для этого нужно положить два ножа параллельно друг другу и сделать разрезы на баклажанах с расстоянием в четыре миллиметра друг от друга.

Порезанные баклажаны посолить. Присыпать молотым базиликом. Отложить баклажаны в сторонку, чтобы они пропитались специями.

А теперь нужно подготовить фарш:

Лук почистить и нарезать на небольшие части. Отправить в чашу для блендера.

Чеснок почистить и отправить туда же.

Измельчить все блендером.

Фарш выложить в глубокую миску.

Туда же положить измельченные лук и чеснок. Добавить по вкусу соль, молотый белый перец и сухой базилик.

Добавить по вкусу соль, молотый белый перец и сухой базилик. Все хорошо перемешать руками.

А теперь нужно собрать блюдо:

В порезанные баклажанные гармошки заложить мясо.

Фаршированные мясом баклажаны положить в форму.

Если остается лишний фарш, то можно сформировать мясные фрикадельки и положить рядом с баклажанами в форму.

Томатный сок прямо в банке положить в микроволновку и подогреть до горячего состояния.

В горячий томатный сок добавить половину чайной ложки соли, столько же сухого базилика и немного острого чили.

Хорошо все перемешать и залить этим соком баклажаны.

Духовку заранее разогреть до ста девяноста градусов.

Отправить в нее форму с баклажанами и фрикадельками минут на пятьдесят.

Все, наши вкусные баклажаны с фаршем готовы. Достаньте их из духовки, положите в большое глубокое блюдо и можете нести на стол.

Баклажаны с фаршем в духовке: готовы

Приятного аппетита!