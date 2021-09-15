Сытно и просто: нашла рецепт утилизации кабачков! Овощная запеканка с колбасой

Запеканка получается аппетитная, мягкая, сделанная из овощного ассорти с начинкой из колбасы. Рецепт простой, но очень сытный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачок, 700 г;

картофель, 4 шт;

капуста белокачанная, 350 г;

морковь и сладкий перец по 1 шт;

лук зеленый и зелень;

колбаса полукопченая, 250 г;

кефир, 250 мл;

яйца, 2 шт;

сода, 0.5 ч.л;

мука, 1.5 стакана;

соль, масло растительное.

Процесс приготовления

Кабачки и картофель трем на крупной терке в разную посуду, присаливаем, перемешиваем и оставляем на 5 минут, затем отжимаем от лишней жидкости.

Капусту тонко шинкуем, смешиваем с тертой морковью и нарезанным тонко сладким перцем.

Зеленый лук и зелень мелко режем и смешиваем с капустой.

Добавляем в основную массу кабачки и картофель.

Овощи хорошо перемешиваем.

Кефир комнатной температуры смешиваем с яйцами, солим и всыпаем соду.

Вводим просеянную муку и вымешиваем тесто до однородности.

Тесто смешиваем с овощами, солим по вкусу.

Форму для запекания застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом.

Выливаем часть теста, сверху выкладываем колбасу, нарезанную кружочками или соломкой, заливаем остальным тестом.

Выпекаем запеканку при 190 градусах около 1.

30 минут.

Остужаем запеканку в форме и потом убираем ее и подаем к столу.

Блюдо получается очень аппетитным, сытным, прекрасно сочетается со сметаной и разными соусами.