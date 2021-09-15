Сытно и просто: нашла рецепт утилизации кабачков! Овощная запеканка с колбасой

Запеканка получается аппетитная, мягкая, сделанная из овощного ассорти с начинкой из колбасы. Рецепт простой, но очень сытный.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачок, 700 г;
- картофель, 4 шт;
- капуста белокачанная, 350 г;
- морковь и сладкий перец по 1 шт;
- лук зеленый и зелень;
- колбаса полукопченая, 250 г;
- кефир, 250 мл;
- яйца, 2 шт;
- сода, 0.5 ч.л;
- мука, 1.5 стакана;
- соль, масло растительное.
Процесс приготовления
Кабачки и картофель трем на крупной терке в разную посуду, присаливаем, перемешиваем и оставляем на 5 минут, затем отжимаем от лишней жидкости.
Капусту тонко шинкуем, смешиваем с тертой морковью и нарезанным тонко сладким перцем.
Зеленый лук и зелень мелко режем и смешиваем с капустой.
Добавляем в основную массу кабачки и картофель.
Овощи хорошо перемешиваем.
Кефир комнатной температуры смешиваем с яйцами, солим и всыпаем соду.
Вводим просеянную муку и вымешиваем тесто до однородности.
Тесто смешиваем с овощами, солим по вкусу.
Форму для запекания застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом.
Выливаем часть теста, сверху выкладываем колбасу, нарезанную кружочками или соломкой, заливаем остальным тестом.
Выпекаем запеканку при 190 градусах около 1.30 минут.
Остужаем запеканку в форме и потом убираем ее и подаем к столу.
Блюдо получается очень аппетитным, сытным, прекрасно сочетается со сметаной и разными соусами.
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