Сделайте хотя бы раз это тесто, и рецепт будет вашим любимым — быстро, вкусно и недорого

Это самый лучший, простой и недорогой рецепт теста для пирожков и пиццы. Делать тесто — всё смешал и готово! И у меня есть свой секретный ингредиент, благодаря которому тесто получается просто воздушное. Подходит оно буквально за полчаса, и получается бесподобно вкусное. Я из него хворост жарю — съедается «в лёт!» А пирожки или пицца из такого теста — это вообще сказка. А ещё это тесто можно делать в дни поста.

Тесто у нас будет дрожжевое, и делать мы будем его на минеральной воде.

Выливаем в чашу минеральную воду комнатной температуры, добавляем растительное масло, соль, сахар и размешиваем.

Высыпаем сюда просеянную муку, сухие дрожжи и замешиваем тесто прямо в чаше, сначала лопаткой, а затем рукой. Я его вымешивала минут 5.

Чтобы тесто быстрее подошло, чашу с тестом накрываем крышкой и ставим сверху на кастрюлю с тёплой водой. У меня тесто подходило полчаса.

И посмотрите, как замечательно подошло наше тесто.

Выкладываем его на стол, припыленный мукой, обминаем и делаем что запланировали. Это тесто замечательно подходит и для выпечки в духовке, и для жарки на сковороде.