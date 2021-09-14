Рецепт, как приготовить овощные котлеты из баклажан. Не отличишь от мясных: вкусные, сочные и нежные

Овощные котлеты можно сделать так, что их совершенно не отличишь от мясных. Блюдо получается сочным, мягким, при формировании не распадается, прекрасно сочетается с разными гарнирами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны, 2 шт;

лук и морковь по 1 шт;

картофель, 4 шт;

яйца, 2 шт;

мука, 4 ст.л;

чеснок, 2 зубчика;

соль, перец, специи, кориандр.

Для приготовления соуса возьмите:

сметана и майонез по 60 г;

зелень, чеснок, соль и перец.

Процесс приготовления

Баклажаны очищаем от кожуры и вместе с луком измельчаем блендером. Выкладываем на сито и даем стечь.

Морковь трем на средней терке.

Картофель трем на крупной терке, отжимаем.

Смешиваем все овощи, кроме картофеля, заправляем яйцами, солью, перцем, специями, зеленью, мукой.

Делаем лепешку из картофельной массы, внутрь кладем овощную котлетку и формируем большую котлету.

Обжариваем котлеты до румяности с двух сторон и выкладываем в форму для запекания.

Смешиваем все ингредиенты для соуса и поливаем котлеты.

Запекаем их при 150 градусах около 20 минут или смотрите по своей духовке.