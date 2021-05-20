Печенье моя Прелесть. Нежное лакомство, которое готовится за считанные минуты

Печенье моя Прелесть — лёгкое в приготовлении и приятное на вкус, настоящий десерт к утреннему чаю.
Печенье моя Прелесть: ингредиенты
- Пшеничная мука – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Яблоко – 2-3 шт. (две-три штуки)
- Творог – 220 г. (двести двадцать грамм)
- Ванильный сахар – 1 пак. (один пакетик)
- Сахарный песок – 100 г. (сто грамм) и 2 ст. л. (две столовых ложки) для посыпки
- Молотая корица – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)
- Растительное масло – 100 мл. (сто миллилитров)
- Щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Пшеничную муку просейте в глубокую посуду, в неё добавьте соль и разрыхлитель, перемешайте.
- Творог выложите в другую миску, соедините его с сахарным песком, растительным маслом и ванильным сахаром. Перебейте всё блендером до однородности.
- Соедините творожную массу с сухими ингредиентами, замесите тесто.
- Очистите яблоки от семян, нарежьте на мелкие кубики, сбрызните лимонным соком и отправьте в тесто. Вмешайте их так, чтобы распределились равномерно.
- Поделите полученное тесто на части и скатайте в шарики.
- 2 ст. л сахарного песка и корицу смешайте в тарелке. Обваляйте в этой смеси каждую заготовку.
- Печенье переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой или смазанный специальной антипригарной эмульсией.
- Противень отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
Печенье моя Прелесть порадует Вас необыкновенным вкусом.
Пеките на здоровье!
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