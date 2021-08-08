Почему хозяйки готовят твердые котлеты. Ошибки, которые мы допускаем на кухне

Не всегда у хозяек, особенно начинающих, сразу получаются мягкие и сочные котлеты. Не всегда причиной грубых котлет бывает старое мясо, часто просто не умеют его готовить.

В некоторых случаях неправильно выбирают продукты для котлет. К примеру, если добавлять яичный белок, то он конечно, делает приятную хрустящую корочку, но вместе с тем, он и делает котлеты грубоватыми. Лучше всего, в фарш добавить крахмал или тертый картофель.

Особенно сочными и мягкими получаются котлеты, если добавлять в фарш размягченный батон – но не в молоке, а в обычной воде или мясном бульоне. Можно добавить и мякиш черного хлеба, но он сочетается с говяжьим фаршем, да и добавляют его в небольшом количестве.

Если добавляете манную крупу, тогда добавьте растопленное сливочное масло или сметану, натуральный йогурт, которые помогут манке набухнуть и она не впитает в себя мясные соки и не сделает котлеты сухими.

Какие еще ошибки могут быть допущены при готовке

Не забивайте отбивать фарш: это действие делает массу однородной, насыщенной кислородом, все ингредиенты отлично соединяются между собой.

Также никогда не готовят на сильном огне: они не пропекаются, быстро вытекает весь сок и часто подгорают.