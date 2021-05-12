Всего 3 ингредиента, готовлю за 5 минут. Семья счастлива

Аппетитная мясная закуска с начинкой из сыра может быть отличным блюдом на ужин, на праздничный стол или на пикник.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш говяжий, 500 г;
- яйцо, 1 шт;
- соль, перец чили, черный;
- сухари панировочные, 2 ст.л;
- яйца, 2 шт;
- сыр, 150 г;
- зеленый лук пучок, укроп;
- белый батон, 6 ломтиков.
Процесс приготовления
Фарш заправляем солью, разными видами перцев, смешиваем с яйцами и панировочными сухарями, мелко порезанным луком.
Вымешиваем все до однородности.
Сыр режем брусочками.
Батон режем кусочками и измельчаем при помощи блендера в крошку.
Яйца перебиваем вилкой.
Из фарша формируем котлеты с брусочком сыра внутри.
Опускаем во взбитое яйцо.
Обваливаем в сухарях.
Обжариваем на разогретом растительном масле.
Такое оригинальное блюдо с плавленым сыром внутри, намного лучше и качественнее, чем те аналоги, которые продаются в виде полуфабрикатов в магазинах.
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