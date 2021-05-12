Всего 3 ингредиента, готовлю за 5 минут. Семья счастлива

Аппетитная мясная закуска с начинкой из сыра может быть отличным блюдом на ужин, на праздничный стол или на пикник.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш говяжий, 500 г;

яйцо, 1 шт;

соль, перец чили, черный;

сухари панировочные, 2 ст.л;

яйца, 2 шт;

сыр, 150 г;

зеленый лук пучок, укроп;

белый батон, 6 ломтиков.

Процесс приготовления

Фарш заправляем солью, разными видами перцев, смешиваем с яйцами и панировочными сухарями, мелко порезанным луком.

Вымешиваем все до однородности.

Сыр режем брусочками.

Батон режем кусочками и измельчаем при помощи блендера в крошку.

Яйца перебиваем вилкой.

Из фарша формируем котлеты с брусочком сыра внутри.

Опускаем во взбитое яйцо.

Обваливаем в сухарях.

Обжариваем на разогретом растительном масле.

Такое оригинальное блюдо с плавленым сыром внутри, намного лучше и качественнее, чем те аналоги, которые продаются в виде полуфабрикатов в магазинах.