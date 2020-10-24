Как приготовить тыкву вкусно и необычно! Тыква с фруктами в рукаве

Сладкий и полезный десерт из тыквы, яблок, изюма и апельсина готовится просто. Такое блюдо может стать отличным дополнением к обеду или ужину, подходит в качестве полдника.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

тыква, половина;

апельсин, 1 шт;

яблоки, 2 шт;

изюм, 100 г;

масло сливочное, 20 г;

сахар по вкусу.

Процесс приготовления

Если у вас сухой изюм, заливаем его кипятком на 15 минут, потом отжимаем.

Тыкву промываем, тщательно моем кожуру. Режем ее на 2 части и одну отправляем в морозильную камеру – она нам не потребуется.

Из второй части тыквы убираем семена.

Яблоки режем кусочками, апельсин чистим от цедры и белого слоя, также режем кусочками.

Смешиваем изюм с яблоком и апельсином.

Засыпаем немного фруктов в тыкву, посыпаем сахаром, опять фрукты и сахар.

Последний слой – сахарный и выкладываем сверху кусочки сливочного масла.

Укладываем тыкву в рукав, концы хорошо завязываем и перекладываем рукав на противень.

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем тыкву 1 час.

Тыкву можно подавать в горячем или в холодном виде.