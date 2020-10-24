Как приготовить тыкву вкусно и необычно! Тыква с фруктами в рукаве

Сладкий и полезный десерт из тыквы, яблок, изюма и апельсина готовится просто. Такое блюдо может стать отличным дополнением к обеду или ужину, подходит в качестве полдника.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- тыква, половина;
- апельсин, 1 шт;
- яблоки, 2 шт;
- изюм, 100 г;
- масло сливочное, 20 г;
- сахар по вкусу.
Процесс приготовления
Если у вас сухой изюм, заливаем его кипятком на 15 минут, потом отжимаем.
Тыкву промываем, тщательно моем кожуру. Режем ее на 2 части и одну отправляем в морозильную камеру – она нам не потребуется.
Из второй части тыквы убираем семена.
Яблоки режем кусочками, апельсин чистим от цедры и белого слоя, также режем кусочками.
Смешиваем изюм с яблоком и апельсином.
Засыпаем немного фруктов в тыкву, посыпаем сахаром, опять фрукты и сахар.
Последний слой – сахарный и выкладываем сверху кусочки сливочного масла.
Укладываем тыкву в рукав, концы хорошо завязываем и перекладываем рукав на противень.
Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем тыкву 1 час.
Тыкву можно подавать в горячем или в холодном виде.
Я изюм заменяю другими сухофруктами, добавляю измельченные орешки и если вы хотите совсем-совсем полезный десерт, тогда сахар замените медом и можно еще добавить корицу.Десерт получится очень полезным и ароматным.
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