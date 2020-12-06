Рулька в фольге: запечённая рулька в простом ароматном маринаде

Рулька в фольге. Маринад у нас будет простой. Но рулька получится отменной. Так как маринад наш очень ароматный. Отличный вариант блюда как для будних дней, так и для праздников!

Рулька в фольге: ингредиенты

700 (семьсот) гр – рульки свиной 3 (три) шт – лаврового листа 1 (одна) ст. ложка – горчицы готовой 100 (сто) мл – соевого соуса 2 (два) зубчика – чеснока

Рулька в фольге: рецепт

В соевом соусе растворите горчицу, размешайте. Комочков быть не должно. Маринад готов

Рульку тщательно промойте. Сделайте в шкурке несколько надрезов

Чеснок нарежьте тонкими пластинками

И в эти надрезы в вставьте чеснок. Смажьте рульку маринадом, обильно. И оставьте на 30 минут

Сверху разложите лаврушку. Можно и перец горошком добавить, лимон

Заверните плотно в фольгу и в ней сделайте несколько проколов

Выпекайте рульку при 180 градусах полтора часа. Вообще 1 кг – полтора часа, больше вес – больше времени. Чтобы получилась румяная корочка, разверните фольгу за 20 минут до окончания запекания

Рулька в фольге готова.

Очень аппетитно! Рулька получается невероятно нежной! На здоровье.