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Рулька в фольге: запечённая рулька в простом ароматном маринаде

Рулька в фольге. Маринад у нас будет простой. Но рулька получится отменной. Так как маринад наш очень ароматный. Отличный вариант блюда как для будних дней, так и для праздников!

Рулька в фольге: ингредиенты

  1. 700 (семьсот) гр – рульки свиной
  2. 3 (три) шт – лаврового листа
  3. 1 (одна) ст. ложка – горчицы готовой
  4. 100 (сто) мл – соевого соуса
  5. 2 (два) зубчика – чеснока

Рулька в фольге: рецепт

  • В соевом соусе растворите горчицу, размешайте. Комочков быть не должно. Маринад готов
  • Рульку тщательно промойте. Сделайте в шкурке несколько надрезов
  • Чеснок нарежьте тонкими пластинками
  • И в эти надрезы в вставьте чеснок. Смажьте рульку маринадом, обильно. И оставьте на 30 минут
  • Сверху разложите лаврушку. Можно и перец горошком добавить, лимон
  • Заверните плотно в фольгу и в ней сделайте несколько проколов
  • Выпекайте рульку при 180 градусах полтора часа. Вообще 1 кг – полтора часа, больше вес – больше времени. Чтобы получилась румяная корочка, разверните фольгу за 20 минут до окончания запекания

Рулька в фольге готова.

Очень аппетитно! Рулька получается невероятно нежной! На здоровье.

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