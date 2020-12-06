Рулька в фольге: запечённая рулька в простом ароматном маринаде

Рулька в фольге. Маринад у нас будет простой. Но рулька получится отменной. Так как маринад наш очень ароматный. Отличный вариант блюда как для будних дней, так и для праздников!
Рулька в фольге: ингредиенты
- 700 (семьсот) гр – рульки свиной
- 3 (три) шт – лаврового листа
- 1 (одна) ст. ложка – горчицы готовой
- 100 (сто) мл – соевого соуса
- 2 (два) зубчика – чеснока
Рулька в фольге: рецепт
- В соевом соусе растворите горчицу, размешайте. Комочков быть не должно. Маринад готов
- Рульку тщательно промойте. Сделайте в шкурке несколько надрезов
- Чеснок нарежьте тонкими пластинками
- И в эти надрезы в вставьте чеснок. Смажьте рульку маринадом, обильно. И оставьте на 30 минут
- Сверху разложите лаврушку. Можно и перец горошком добавить, лимон
- Заверните плотно в фольгу и в ней сделайте несколько проколов
- Выпекайте рульку при 180 градусах полтора часа. Вообще 1 кг – полтора часа, больше вес – больше времени. Чтобы получилась румяная корочка, разверните фольгу за 20 минут до окончания запекания
Рулька в фольге готова.
Очень аппетитно! Рулька получается невероятно нежной! На здоровье.
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