Век живи – век учись. Ленивые беляши: вкуснее любых пирожков за 10 минут

Быстрые пирожки на кефире с любой начинкой. В моем случае, с мясным фаршем, но вы можете использовать любой вариант, тесто универсальное и отлично сочетается с разными продуктами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 200 мл;

мука, 150 г;

яйцо, 1 шт;

сода, 1 ч.л;

сахар, 1 ст.л;

соль, 0.5 ч.л;

фарш, 200 г;

лук, 1 шт;

соль, перец, специи. Зелень.

Процесс приготовления

Кефир смешиваем с яйцом, солью, сахаром и содой. Перемешиваем до однородности венчиком.

Совет: чтобы тесто получилось пышным, кефир немного подогрейте, тогда сода быстрее вступит в реакцию и тесто получается воздушным и мягким.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто, накрываем и оставляем на 10 минут.

Фарш смешиваем с измельченным или тертым луком, солим и перчим, всыпаем те специи, которые вы любите добавлять в мясной фарш. Хорошо вымешиваем.

В разогретое растительное масло выкладываем по столовой ложке теста, сверху кладем по ложке фаша и заливаем тестом, чтобы получился пирожок.

Жарим под крышкой, на небольшом огне, переворачиваем.

Пирожки будут просто восхитительными, пышными, мягкими, можно подавать со сметаной или разными соусами, отлично сочетаются с салатами из овощей.