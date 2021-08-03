Век живи – век учись. Ленивые беляши: вкуснее любых пирожков за 10 минут

Быстрые пирожки на кефире с любой начинкой. В моем случае, с мясным фаршем, но вы можете использовать любой вариант, тесто универсальное и отлично сочетается с разными продуктами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кефир, 200 мл;
мука, 150 г;
яйцо, 1 шт;
сода, 1 ч.л;
сахар, 1 ст.л;
соль, 0.5 ч.л;
фарш, 200 г;
лук, 1 шт;
соль, перец, специи. Зелень.
Процесс приготовления
Кефир смешиваем с яйцом, солью, сахаром и содой. Перемешиваем до однородности венчиком.
Совет: чтобы тесто получилось пышным, кефир немного подогрейте, тогда сода быстрее вступит в реакцию и тесто получается воздушным и мягким.
Всыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто, накрываем и оставляем на 10 минут.
Фарш смешиваем с измельченным или тертым луком, солим и перчим, всыпаем те специи, которые вы любите добавлять в мясной фарш. Хорошо вымешиваем.
В разогретое растительное масло выкладываем по столовой ложке теста, сверху кладем по ложке фаша и заливаем тестом, чтобы получился пирожок.
Жарим под крышкой, на небольшом огне, переворачиваем.
Пирожки будут просто восхитительными, пышными, мягкими, можно подавать со сметаной или разными соусами, отлично сочетаются с салатами из овощей.
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