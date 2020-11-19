Теперь мой чайник блестит, как новый. Показываю, как очистила его от накипи без химии

Вода плохого качества, льющаяся из крана на каждой второй кухне – это проблема, которая вызывает еще массу неудобств. В первую очередь – накипь в чайниках и на стенках другой посуды.

Конечно, сегодня в магазине можно купить самые разные чистящие средства, при помощи которых, вы легко и просто очистите посуду от накипи. Но ведь каждое второе средство – это очень агрессивная химия, которая кроме того, что чистит посуду, быстро приводит ее в негодность.

Я считаю, что лучше использовать менее агрессивные вещества, столь же эффективные.

Лимонная кислота

Это средство отлично чистит любую посуду, как от накипи, так и от налета. При этом, достаточно просто оставить лимонную кислоту с водой в посуде и даже проводить механическое очищение нет необходимости.

Когда вода в чайнике закипит, засыпаем в кипяток 1 – 2 ст.л кислоты лимонной и оставляем на 5 минут.

Сливаем воду, промываем чистой и все, чайник готов к использованию. Если осталось немного налета, он прекрасно снимается губкой – просто проведите и вы сами это увидите.

Очистка уксусом

Процедура такая же, как и в случае с лимонной кислотой, только в воду наливаем уксус. Если вы чистите лимонной кислотой и уксусом электрический чайник, лучше не кипятить воду, а наливать в холодную.

Не всегда и не у всех такие чайники сделаны из качественных материалов и лимонная кислота и уксус, даже в разбавленном виде, просто разъедают стыки таких чайников и он дает течь. Растворы с холодной воды столь же эффективны, как и с горячей.