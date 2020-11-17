Готовлю ужин в одной посуде! На подготовку трачу 10 минут, все остальное сделает духовка

Такая ароматная и вкусная запеканка из куриного фарша и картофеля с ярким сливочным вкусом может быть не только повседневным блюдом, но и праздничным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 900 г;

куриный фарш, 750 г;

лук, 3 шт;

соль, перец, специи, чеснок сухой, 1 ч.л.

Для приготовления заливки необходимо:

сметана, 200 г;

вода, 100 мл;

яйца, 2 шт;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Картофель чистим и режем кружочками с толщиной 5 мм.

Лук режем полукольцами.

Фарш берем куриный или из индейки, заправляем его солью, перцем, любыми специями, рубленой зеленью, чесноком.

Для заливки берем сметану или сливки с любой жирностью, смешиваем с водой, яйцами, солью, перцем и любыми специями по вашему вкусу.

Совет: соус должен быть полностью однородным, поэтому используйте миксер или венчик.

Смазываем форму для запекания растительным маслом.

Выкладываем на дно равномерным слоем часть фарша.

Выкладываем половину лука кружочками внахлест.

Выкладываем картофель также внахлест, солим и перчим.

Повторяем все слои и заливаем соусом.

Накрываем форму фольгой и отправляем в духовку, которую предварительно разогреваем до 180 градусов.

Запекаем 40 минут, потом снимаем фольгу и допекаем еще 20 минут до румяности.

При подаче вы можете посыпать блюдо рубленой свежей зеленью, копченой паприкой.