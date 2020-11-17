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Готовлю ужин в одной посуде! На подготовку трачу 10 минут, все остальное сделает духовка

Такая ароматная и вкусная запеканка из куриного фарша и картофеля с ярким сливочным вкусом может быть не только повседневным блюдом, но и праздничным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 900 г;
  • куриный фарш, 750 г;
  • лук, 3 шт;
  • соль, перец, специи, чеснок сухой, 1 ч.л.

Для приготовления заливки необходимо:

  • сметана, 200 г;
  • вода, 100 мл;
  • яйца, 2 шт;
  • соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Картофель чистим и режем кружочками с толщиной 5 мм.

Лук режем полукольцами.

Фарш берем куриный или из индейки, заправляем его солью, перцем, любыми специями, рубленой зеленью, чесноком.

Для заливки берем сметану или сливки с любой жирностью, смешиваем с водой, яйцами, солью, перцем и любыми специями по вашему вкусу.

Совет: соус должен быть полностью однородным, поэтому используйте миксер или венчик.

Смазываем форму для запекания растительным маслом.

Выкладываем на дно равномерным слоем часть фарша.

Готовлю ужин в одной посуде! На подготовку трачу 10 минут, все остальное сделает духовка

Выкладываем половину лука кружочками внахлест.

Готовлю ужин в одной посуде! На подготовку трачу 10 минут, все остальное сделает духовка

Выкладываем картофель также внахлест, солим и перчим.

Готовлю ужин в одной посуде! На подготовку трачу 10 минут, все остальное сделает духовка

Повторяем все слои и заливаем соусом.

Накрываем форму фольгой и отправляем в духовку, которую предварительно разогреваем до 180 градусов.

Готовлю ужин в одной посуде! На подготовку трачу 10 минут, все остальное сделает духовка

Запекаем 40 минут, потом снимаем фольгу и допекаем еще 20 минут до румяности.

Готовлю ужин в одной посуде! На подготовку трачу 10 минут, все остальное сделает духовка

При подаче вы можете посыпать блюдо рубленой свежей зеленью, копченой паприкой.

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