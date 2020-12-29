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«Моченая» утка целиком в духовке. Мясо просто тает во рту

Знаю, что многие хозяйки не любят готовить утку – у этой птички ошибочно неправильная репутация, как мяса, которое остается жестким и сухим. Но это не так, ее просто нужно правильно мариновать и готовить. И тогда получается очень мягкая, сочная, ароматная утка.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • утка, около 1.9 кг;
  • яблоки, 2 шт;
  • чеснок, 1.5 головки;
  • перец молотый и горошком по 1 ч.л;
  • соль, 6 ст.л;
  • лавровый лист, 2 шт.

Процесс приготовления

Тушку хорошо моем, отрезаем крылья и укладываем в емкость.

Добавляем все специи и соль, чеснок дольками и заливаем 2 л виды.

Сверху на тушку ставим груз и отправляем емкость в прохладное место на 2 суток – это нужно для просаливания мяса. Когда такую просоленную тушку будете готовить, в итоге выйдет очень мягкой и сочной.

Просушиваем мясо бумажными полотенцами.

Смешиваем измельченный чеснок (половину головки), перцы, возьмите еще специи по вкусу.

На шкуре утки делаем проколы ножом – как бы проводим им между шкурой и мясом, укладываем туда смесь и «массируем», чтобы маринад впитывался в волокна мяса. Делаем так по всей тушке и остатки кладем внутрь, размазываем.

Яблоки режем дольками и укладываем внутрь тушки.

Соединяем на животе кожу при помощи иголки с ниткой или фиксируем зубочистками.

Запекаем 2 часа при 180 градусах, периодически поливая соком, который будет стекать в форму.

Когда птицы станет коричневой, вынимаем из духовки.

«Моченая» утка целиком в духовке. Мясо просто тает во рту

Подавать можно на блюде, обложив свежими дольками яблока, дольками лимона или мандарина. Можно сделать соус из сока мандарина и меда и полить тушку.

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