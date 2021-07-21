Салат с тунцом и овощами. Вкусное и сытное блюдо

Салат с тунцом и овощами получается не только аппетитным, но и полезным.

Салат с тунцом и овощами: ингредиенты

Огурцы – 200 г. (двести грамм) Консервированный тунец – 160 г. (сто шестьдесят грамм) Помидоры – 150 г. (сто пятьдесят грамм) Яйца – 2 шт. (две штуки)

Соус:

Уксус – 1 ст. л. (одна столовая ложка) Растительное масло – 2 ст. л. (две столовые ложки) Перец – по вкусу Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите в крутую яйца и очистите.

Разрежьте пополам огурец, после полу кружочками. Удалите плодоножку у помидоров и нарежьте дольками.

Очищенные яйца разрежьте на 4 части.

Выложите огурцы на дно тарелки, разложите сверху яйца, а за ними – помидоры. Отломайте вилкой кусочки тунца и хаотично выложите в тарелку.

Приготовьте заправку. Налейте растительное масло в чашку, добавьте перец, соль по вкусу и влейте уксус. Перемешайте всё и аккуратно полейте салат. Подайте готовый салат к столу.

Салат с тунцом и овощами — сытное и вкусное блюдо.

Приятного аппетита!