Салат с тунцом и овощами. Вкусное и сытное блюдо

Салат с тунцом и овощами получается не только аппетитным, но и полезным.
Салат с тунцом и овощами: ингредиенты
- Огурцы – 200 г. (двести грамм)
- Консервированный тунец – 160 г. (сто шестьдесят грамм)
- Помидоры – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
Соус:
- Уксус – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите в крутую яйца и очистите.
- Разрежьте пополам огурец, после полу кружочками. Удалите плодоножку у помидоров и нарежьте дольками.
- Очищенные яйца разрежьте на 4 части.
- Выложите огурцы на дно тарелки, разложите сверху яйца, а за ними – помидоры. Отломайте вилкой кусочки тунца и хаотично выложите в тарелку.
- Приготовьте заправку. Налейте растительное масло в чашку, добавьте перец, соль по вкусу и влейте уксус. Перемешайте всё и аккуратно полейте салат. Подайте готовый салат к столу.
Салат с тунцом и овощами — сытное и вкусное блюдо.
Приятного аппетита!
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