В последнее время готовлю котлеты без мясорубки всего за 30 минут (получается очень сочно и нежно)

Рубленые котлеты не зря присутствуют в меню многих известных ресторанов – они получаются мягкими, сочными, с ярким вкусом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 550 г;
- сыр, 50 г;
- яйцо, 1 шт;
- чеснок сухой, 1 ч.л;
- мука, 3 ст.л;
- соль, перец, зелень.
Процесс приготовления
Мясо мелко рубим и смешиваем с тертым сыром, солим и перчим, добавляем любимые специи, чеснок.
Добавляем яйца и муку, вымешиваем массу.
Обжариваем котлеты с каждой стороны по несколько минут до румяности.
По этому рецепту очень вкусно получаются и рыбные котлеты. Я делаю из горбуши.
Если вы не любите присутствие муки в мясе, тогда добавьте крахмал.
Для большей сочности, можно еще мелко порезать лук и смешать с мясом, прочими ингредиентами и дать постоять 1 час в холодильнике, иногда перемешивая массу.
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