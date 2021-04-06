В последнее время готовлю котлеты без мясорубки всего за 30 минут (получается очень сочно и нежно)

Рубленые котлеты не зря присутствуют в меню многих известных ресторанов – они получаются мягкими, сочными, с ярким вкусом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное филе, 550 г;

сыр, 50 г;

яйцо, 1 шт;

чеснок сухой, 1 ч.л;

мука, 3 ст.л;

соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Мясо мелко рубим и смешиваем с тертым сыром, солим и перчим, добавляем любимые специи, чеснок.

Добавляем яйца и муку, вымешиваем массу.

Обжариваем котлеты с каждой стороны по несколько минут до румяности.

По этому рецепту очень вкусно получаются и рыбные котлеты. Я делаю из горбуши.

Если вы не любите присутствие муки в мясе, тогда добавьте крахмал.